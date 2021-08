Külföld :: 2021. augusztus 27. 07:38 ::

Tizenhárom amerikai katona halt meg a repülőtéri merényletben, a tálibok még több embert veszítettek

Tizenháromra emelkedett a kabuli repülőtérnél elkövetett terrorcselekményben meghalt amerikai katonák száma - közölte az amerikai hadsereg csütörtök este, miközben amerikai médiumok szerint már száz fölé emelkedett a két robbantásos merénylet és az azt követő tűzpárbaj halálos áldozatainak száma.

A The Wall Street Journal című amerikai lap washingtoni idő szerint késő esti jelentése szerint a halálos áldozatok száma közben 103-ra emelkedett, miután a 13 amerikai katona mellett 90 civil is meghalt a merényletek következtében.

"Megerősíthetem, hogy meghalt egy tizenharmadik amerikai katona, aki az Abbey kapunál elkövetett támadásban sebesült meg" - közölte Bill Urban, az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (Centcom) szóvivője.

A merényletben megsebesült amerikai katonákról beszélve Urban hozzátette, hogy "a legfrissebb adatok szerint a sebesültek száma 18, s jelenleg evakuálják őket Afganisztánból, speciálisan felszerelt C-17-es repülőgépekkel".

A kabuli repülőtér közelében csütörtökön két öngyilkos merénylő követett el robbantást. A terrorcselekmények elkövetőjeként az Iszlám Állam szervezete jelentkezett. A hatalmat Afganisztánban augusztus közepén megkaparintó radikális tálib mozgalom határozottan elítélte a merényleteket, és megígérte, hogy az elkövetőket bíróság elé állítják.

Az afgán főváros nemzetközi repülőtere körül nagy volt a feszültség és a zsúfoltság, amióta a hatalomból húsz éve elűzött tálibok augusztus 15-én harc nélkül bevonultak Kabulba, és a nyugati hatalmak megkezdték, állampolgáraik, diplomatáik és afgán segítőik kimenekítését az országból. Az amerikai erők legalább két napja jelezték, hogy növekszik egy, a repülőteret érintő terrorcselekmény veszélye, és többször figyelmeztettek arra, hogy aki teheti, hagyja el a repülőtér környékét. Ennek ellenére afgánok ezrei tartózkodtak a repülőtér betonkerítése körül abban a reményben, hogy feljuthatnak valamelyik az evakuációs repülőgépre.

Az egyik öngyilkos merénylő afgán újságírók szerint a kerítés menti vizesárok mentén összezsúfolódott sűrű tömegbe férkőzött be, mielőtt működésbe léptette volna a testére öltött robbanószerkezetet, s a robbantás után valakik tüzet is nyitottak a tömegre - írta jelentésében a dpa német hírügynökség.

Tálibok: a megölt afgánok fele tálib volt

A kabuli repülőtérnél elkövetett robbantásokban megölt emberek közül legalább 28 a tálib mozgalom tagja volt - mondta egy tálib tisztségviselő pénteken a Reuters hírügynökségnek.

"Több emberünket veszítettük el, mint az amerikaiak" - mondta a tisztségviselő, aki neve elhallgatását kérte.

Azt mondta, semmi sem indokolja, hogy meghosszabbítsák a külföldi erők Afganisztánból való távozásához szabott augusztus 31-i határidőt.

Biden nem változtat az evakuációs terveken

A legalább tucatnyi amerikai életet követelő halálos támadás nem változtat az evakuációs terveken, az Egyesült Államok a hónap végéig kivonja csapatait Afganisztánból - mondta helyi idő szerint csütörtök délután a Fehér Házban Joe Biden amerikai elnök.

"Be tudjuk és be kell fejeznünk ezt a küldetést, és meg is fogjuk tenni. Ezt az utasítást adtam. Nem fognak elriasztani a terroristák. Nem hagyjuk, hogy leállítsák a küldetésünket. Folytatjuk az evakuálást" - fogalmazott Biden a kabuli merényletekre reagáló beszédében.

Az Egyesült Államok július vége óta több mint százezer embert evakuált Afganisztánból. A külügyminisztérium közlése szerint csütörtökön nagyjából 1000 amerikai maradt az országban, közülük körülbelül 700-an távozni szeretnének.

Biden hősöknek nevezte azokat az amerikai katonákat, akik életüket veszítették a repülőtéri támadásban. "Hősök, akik egy veszélyes, önzetlen küldetésben vettek részt, hogy megmentsék mások életét" - fogalmazott.

Biden kiemelte, hogy az Egyesült Államok csapásokat fog végrehajtani a támadásokért felelős csoport ellen. Az elnök azt mondta, hogy az Iszlám Államhoz tartozó létesítményeket fogják megcélozni az általuk választott helyen, az általuk választott pillanatban. Úgy fogalmazott: "Nem bocsátunk meg. Nem felejtünk. Levadászunk titeket, és meg fogtok fizetni." "Az Iszlám Állam terroristái nem fognak felülkerekedni. Megmentjük az amerikaiakat. Kimenekítjük afgán szövetségeseinket. És a küldetésünk folytatódik. Amerikát nem fogják megfélemlíteni" - tette hozzá Biden.

Az elnök szerint "egyelőre" nincs bizonyíték arra, hogy a repülőtéri támadás végrehajtásában a tálibok és az Iszlám Állam összejátszottak volna.

(MTI)