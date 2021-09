Külföld :: 2021. szeptember 26. 15:14 ::

Az anyaországba telepítenék az afganisztáni kirgizeket

Szadir Zsaparov kirgiz elnök bejelentette vasárnap, hogy az anyaországba költöztetik az Afganisztánban élő kirgiz közösség tagjait.

Zsaparov az Osi megyében tett látogatása alkalmával adott ki ilyen értelmű közleményt az elnöki hivatal.

"Az elnök a helybéliek előtt felszólalva ismét hangsúlyozta szándékát, hogy megóvásuk érdekébe áttelepítik a megmaradt afganisztáni kirgizeket a történelmi szülőhazájukba" - olvasható a közleménybe.

Az elnöki hivatal szerint Zsaparov elhelyezte vasárnap az időkapszulát a Cson-Alajszki járásban kezdődő építkezésen, ahol egy új települést létesítenek a zömében Pamír hegység Afganisztánba átnyúló részén élő kirgiz kisebbség számára A tervek szerint háromszáz-négyszáz házat építenek számukra, egy 275 férőhelyes iskolát, illetve egészségügyi és szociális intézményeket is. Részben költségvetési pénzből, részben pedig egy jótékonysági alapból finanszírozzák az építkezést.

Zsaparov nem részletezte, hogy miként zajlik majd a kirgizek betelepítése.

A TASZSZ szerint Afganisztánban mintegy három-négyezer etnikai kirgiz él.

A tálibok augusztus 15-én vonultak be Kabulba, majd bejelentették, hogy ők Afganisztán urai, és ellenőrzésük alá vonták az ország szinte teljes területét. A nemzetközi közösség figyeli azt, hogy ezúttal is olyan könyörtelenül, a nőket és kisebbségeket elnyomva fogják-e irányítani az országot, mint a kilencvenes évek végén, vagy enyhítenek a szigoron. A mozgalom vezetőinek világlátása mindenesetre továbbra is a mélyen konzervatív, függetlenül attól, hogy nem idegenkednek a legmodernebb táv- és adatközlési technológiák, például a mobiltelefonok igénybe vételétől - írja az MTI.