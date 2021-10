Külföld :: 2021. október 17. 19:26 ::

Erdogan: Washington F-16-osokat ajánlott fel Ankarának az F-35-ös programba fektetett pénzért cserébe

Washington F-16-os vadászbombázókat ajánlott fel Ankarának, miután az Egyesült Államok 2019-ben orosz védelmi rendszer vásárlása miatt kizárta Törökországot a modernebb F-35-ös harci gép fejlesztési programjából - derült ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap Isztambulban adott nyilatkozatából.

Erdogan az isztambuli Atatürk repülőtéren tartott sajtótájékoztatóján beszélt erről, mielőtt nyugat-afrikai útra indult.

A török államfő felszólalásában azt mondta, hogy országa 1,4 milliárd dollárt fektetett az F-35-ös programba, és Ankara igyekszik elérni, hogy Washington visszatérítse az összeget. Az Egyesült Államok F-16-osokat ajánlott fel cserébe - közölte, majd jelezte, hogy megbeszélések folynak az ügyben, mindenekelőtt a védelmi minisztérium részéről.

"Ezzel kapcsolatban azt mondtuk, hogy fogadjuk el, bármilyen lépés is szükségeltetik országunk védelmi igényeinek kielégítése érdekében" - fogalmazott a török vezető. Hozzátette: arra törekednek, hogy a már meglévő F-16-osok modernizálásával, valamint új F-16-osokkal fejlesszék a légiflottát.

Törökország 2019-ben Sz-400-as légvédelmi rendszert szerzett be Oroszországtól. A török-orosz ügyletet az Egyesült Államok élesen bírálta, és válaszul kizárta Ankarát az F-35-ös vadászbombázó fejlesztési programjából, felfüggesztette a harci repülőgép eladását is Ankarának, illetve további szankciókat is kilátásba helyezett a jövőben. A török vezetés előzőleg száznál is több F-35-öst rendelt.

2020. december 14-én Washington újabb büntetőintézkedésekkel sújtotta a török védelmi ipart. Ezek között szerepelt, hogy tilos amerikai exportengedélyek kiadása a török fegyverzetek beszerzését intéző, Hadiipari Elnökség (SSB) nevű hivatal részére, valamint befagyasztották a török hivatal négy vezető tisztségviselőjének bankszámláit, továbbá vízumkorlátozásokkal is sújtották őket.

Erdogan szeptember végén a CBS amerikai tévécsatornának adott interjújában kijelentette: Ankara további Sz-400-as ütegeket szándékozik még vásárolni.

Szintén szeptember végén török újságíróknak arról is beszélt, hogy Ankara és Washington kapcsolatai nem jók. Rámutatott: a korábbi amerikai elnökökkel ellentétben Joe Bidennel sajnos nem indultak jól a kétoldalú kapcsolatok. A nyilatkozatban Erdogan az országaik között feszülő védelmi ipari vitát illetően leszögezte: az amerikai vezetésnek rendeznie kell a vitát, és reményét fejezte ki, hogy nem ellenséges, hanem baráti viszony jön létre a két NATO-szövetséges között.

(MTI)