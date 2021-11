Külföld :: 2021. november 26. 08:55 ::

Könnygázzal oszlatták az isztambuli egyezményből történő kilépés miatt tüntetőket

A török rendőrség könnygázt vetett be Isztambulban a nők jogaiért tartott tüntetés feloszlatására csütörtökön, csaknem öt hónappal azt követően, hogy Törökország kilépett a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célzó, az Európa Tanács égisze alatt éppen a török nagyvárosban elfogadott egyezményből.

A többezres - főleg nők részvételével tartott - megmozduláson a török kormány lemondását követelő jelszavak is elhangzottak. A menet a biztonsági erők által eltorlaszolt, Isztambul szívében található Taksim térre tartott. A rendőrség felszólította a tüntetőket, hogy távozzanak, majd könnygázt is bevetett. Összetűzésekre is sor került az aktivistákkal.

A tüntetők sürgős kormányzati intézkedést követeltek a nőkkel szembeni erőszak megfékezésére. "Nem maradunk vesztegek, nem félünk, és nem engedelmeskedünk" - skandálták a rendőrségi torlaszt megrohamozó aktivisták.

A megmozdulást a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján tartották.

Recep Tayyip Erdogan török elnök egy márciusi rendeletben döntött arról, hogy országa kilép az isztambuli egyezményből. A dekrétum július 1-jén lépett életbe.

A török kormány azzal indokolta a lépést, hogy az egyezményt egyesek a homoszexualitás elfogadtatására akarták felhasználni, s arra hivatkozott, hogy az országnak már van egy hatékony törvénye az erőszak ellen. A török igazságszolgáltatás elutasította az elnöki dekrétum ellen beadott panaszt.

Törökországban nemzetközi szervezetek szerint 2020-ban legalább 300 nő halt meg családon belüli erőszak következtében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy tudja, hogy a török nők 38 százalékát érte már erőszak partnere részéről, miközben az európai országokban átlagosan a nők 25 százaléka számolt be erről.

(MTI)