Külföld :: 2021. december 9. 18:28 ::

Scholz az első kancellár, aki nem esküdött fel Istenre

Olaf Scholzot szerdán kora délelőtt választotta meg kancellárnak a szövetségi parlament (Bundestag). A politikus ezután átvette megbízólevelét Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnöktől, majd letette hivatali esküjét a parlamentben.

Esküjének szövegéből kihagyta azt a szabadon választható részt, hogy "Isten engem úgy segéljen".

Scholz után a kormány tagjai is átvették megbízólevelüket az államfőtől - akinek hivatalába Cem Özdemir török mezőgazdasági miniszter kerékpáron érkezett -, majd miniszteri esküt tettek a parlamentben. Olaf Scholz kormányában 16 miniszter dolgozik, nyolc nő és nyolc férfi. Az SPD-nek 7, a Zöldeknek 5, az FDP-nek 4 minisztere van.

Az új német kormány a napokban jelentette be 170 oldalnál is hosszabb kormányprogramját, melynek tartalma az európai uniós politika tekintetében egészen elképesztő lépéseket helyez kilátásba. Szuperállam, LMBTQ-s nevelés, abortusz, kannabisz, és sok más ügyben is egyezségre jutottak az egymással koalícióra lépett pártok.

(Hetek - Mandiner nyomán)