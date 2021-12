Külföld :: 2021. december 13. 06:11 ::

Salvadorban ezrek tüntettek a korrupció ellen

Ezrek vonultak utcára vasárnap San Salvadorban a korrupció ellen tiltakozva, helyszíni beszámolók szerint a megmozdulás békésen zajlott.

A tüntetésen több bíró, illetve egykori bíró is részt vett, akik felszólították a vezetést, tartsa tiszteletben a hatalmi ágak szétválasztását. Azt is sérelmezték, hogy a kormánypárti többségű parlament a legfelsőbb bíróság alkotmányügyi tanácsának több tagját leváltotta tisztségéből, helyükre pedig hozzá közel álló embereket ültetett. Ez a lépés egyébként az Egyesült Államok és nemzetközi jogvédő csoportok bírálatát is kiváltotta.

A legfelsőbb bíróság nem sokkal később úgy döntött, hogy ciklusa lejárta után Nayib Bukele elnök közvetlenül újraválasztható.

December elején az Egyesült Államok korrupció miatt szankciókkal sújtotta Bukele kabinetfőnökét, Carolina Recinost. A lépést Bukele abszurdnak nevezte, a vasárnapi tüntetés kapcsán pedig Twitter-üzenetben leszögezte: az amerikai adófizetőknek tudniuk kell, hogy Washington az ő pénzükből Salvador demokratikusan megválasztott kormánya ellen szervezkedő kommunista szervezeteket támogat.

A Bukelét támogató két párt márciusban szerzett kétharmados többséget a salvadori törvényhozásban, azóta több kormányellenes tüntetést tartottak a latin-amerikai országban.

(MTI)