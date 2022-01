Külföld :: 2022. január 7. 17:48 ::

Horvátország tovább szigorít

A koronavírus-járvány terjedésének lassítására Horvátországban újabb szigorításokat vezetnek be: korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, és szigorúbban ellenőrzik a járványügyi intézkedések betartását - jelentette be a válságstáb a pénteki sajtótájékoztatóján.

Davor Bozinovic belügyminiszter, a testület vezetője elmondta: hétfőtől nyilvános rendezvényeken nyílt térben a korábbi száz fő helyett csak ötven fő lehet jelen. Zárt térben ötven fő helyett ezt most 25 főben határozták meg. Magánrendezvényeken legfeljebb húszan vehetnek részt.

Sajtóinformációkkal ellentétben nem csökkentik a vendéglátóhelyek nyitva tartási idejét, azok továbbra is éjfélig lehetnek nyitva, de sokkal szigorúbban ellenőrzik majd a járványügyi intézkedések betartását: kötelező a másfél méteres távolság és a maszk viselése. Csak az asztaloknál helyet foglaló és fogyasztó vendégek lehetnek maszk nélkül - mondta a tárcavezető.

Hozzátette: a sporteseményeken zárt térben továbbra is csakis Covid-igazolvánnyal lehet részt venni, és a maszk viselése is kötelező. A szabadtéri versenyeken is kötelező a Covid-igazolvány, de ott nem kell maszkot viselni. Ugyanakkor a benti nézőterek legfeljebb 20 százalékát, a kintiek legfeljebb 40 százalékát lehet kihasználni - hangsúlyozta.

Zárt térben mindenhol kötelező lesz a maszk viselése, a mozikban és vallási szertartásokon is, függetlenül attól, be lehet-e tartani a másfél méteres távolságot - húzta alá.

Radovan Fuchs oktatási miniszter bejelentette, hogy a második félév hétfőn hagyományos, tantermi körülmények között kezdődik meg. Az előző félévtől eltérően ötödik osztálytól akkor is maszkot kell hordania mindenkinek, ha betartható a kötelező távolság - mutatott rá.

A valamivel több mint négymilliós országban az elmúlt 24 órában 3911 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 41-en hunytak el. Kórházban 1846 beteget ápolnak, közülük 245-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 265 597-en kaptak védőoltást, közülük 2 156 339-en már a második adagot is felvették.

A szomszédos Szlovéniában péntekre 4069 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és kilenc beteg halt meg. Kórházban 547 beteget ápolnak, közülük 155-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 252 906-an kaptak védőoltást, közülük 1 194 283-an mindkét adagot felvették.

Az omikron variáns gyors terjedése miatt Ljubljana is újabb szigorítások bevezetését tervezi.

(MTI)