Külföld, Rendőrbűnözés :: 2022. január 15. 12:28 ::

Bedrogozva, egyenruhában ment a román rendőr kurvázni egy álrendőr társaságában, és még fizetni sem akartak

Egy ilyen cím láttán az ember arra gondolna, hogy valami probléma volt a helyszínen (amely nem Erdélyben történt, hanem messze, a Kárpátokon túl, Buzău városában). Ezúttal azonban semmiféle hivatalos ügyről nem beszélhetünk. A két pali szórakozni ment az illető hölgyhöz - írja a Főtér Egy rendőr és egy magát rendőrnek nevező meglátogatott egy prostituáltat… című cikkében.

Na és itt kezdődtek a problémák. Hogy a magánéletében ki mit tesz, az magánügy, amíg a törvény nem sérül. No de a mi rendőrünk egyenruhában masírozott a szolgáltatóhoz. Ami viszont nem épp törvényszerű, tekintettel a mundér becsületére. Ráadásul a kíséretében masírozó másik férfi szintén kijelentette magáról, hogy rendőr, pedig nem az.

És ha azt hiszik, hogy ezzel vége a kihágásoknak, tévednek. A légyott után a két úr (a rendőr és az magát rendőrnek nevező) angolosan akart távozni. Értsd, nem kívántak fizetni a szolgáltatásért. Mire a hölgy azonnal tárcsázta a 112-es sürgősségi számot. Értik, a rendőrséget riasztotta, a rendőrség ellen. Persze, közben – a biztonság kedvéért – két barátját is odahívta, ami bőven érthető, tekintettel arra, hogy épp egy hatósági közeg próbálta átvágni. A barátok és a két facér díszpinty közt természetesen kitört a békének nem nevezhető állapot.

Közben szerencsére megérkeztek a munkájukat végző egyenruhások is. Akik többek közt pár tesztet is elvégeztettek a kalandos kedvű kollégával. És tessék, kiderült, hogy a közeg kábítószert is fogyasztott.

A suttyó zsaru két ajándékot is kapott: egyrészt bűnvádi eljárás indult ellene, többek közt hivatali helyzettel való visszaélés ügyében. Másrészt belső vizsgálat főszereplője is lett, fegyelmi vétség okán.