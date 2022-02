Külföld :: 2022. február 16. 21:57 ::

Le Pen "árulás" miatt felfüggesztette elnökválasztási szóvivőjét

Felfüggesztette elnökválasztási szóvivői posztjáról Nicolas Bay alelnököt szerdán a Marine Le Pen vezette francia Nemzeti Tömörülés, arra hivatkozva, hogy a politikus bizalmas információkat adott át a rivális Eric Zemmour publicista, elnökjelölt stábjának. Nicolas Bay feljelentést tett rágalmazás miatt.

A nyugat-franciaországi Normandia regionális tanácsában a Nemzeti Tömörülés frakcióját vezető, országosan ismert politikus, európai parlamenti képviselő már jó ideje nincs beszélő viszonyban a párt államfő-jelöltjével, Marine Le Pennel. Az is köztudott róla, hogy az elnökjelölt unokahúgához, a párt konzervatív szárnyához tartozó Marion Maréchalhoz áll közel.

"Azt kértem a Nemzeti Tömörülés végrehajtó bizottságának értekezletétől, hogy adjon őszinte, és ne csak szükséges, hanem sürgős magyarázatot is. A vezetés nem söpörheti a szőnyeg alá a jelenlegi válságot" - írta szerdán a Twitteren Nicolas Bay, miután néhány órával korábban Marine Le Pen "belső szabotázsról" beszélt, és elítélte a pártjában történt sorozatos "árulásokat".

Nicolas Bay európai parlamenti képviselő és a Nemzeti Tömörülés vezetőségének tagja nyilvánosan jelezte, hogy Eric Zemmour csapatához kíván csatlakozni, s emiatt a párt kedden felfüggesztette minden tisztségből, és Marine Le Pen elleni szabotázzsal vádolta meg, amelyet a képviselő azonnal cáfolt.

"Bizonyítékunk van arra, hogy Nicolas Bay, kihasználva a jelenlétét a kampány vezetőségében, hónapok óta stratégiai és bizalmas információkat ad át közvetlen riválisunknak, Eric Zemmournak" - írta a Nemzeti Tömörülés vezetősége a mozgalom vezetőinek. "Ez a teljesen immorális magatartás valóságos szabotázsként értelmezhető" - tette hozzá a pártvezetés, amely sürgősen felfüggesztette a kampányszóvivői posztjáról és minden egyéb tisztségéből Nicolas Bayt.

A párt volt alelnöke jelezte a BFM hírtévében, hogy feljelentést tesz a párt ellen a rendőrségen rágalmazásért. Nicolas Bay úgy vélte, hogy "durva vádaskodás" áldozata.

Az Elabe közvélemény-kutatóintézetnek a BFM hírtévében szerdán nyilvánosságra hozott felmérése szerint továbbra is Emmanuel Macron mindhárom esélyes jobboldali(nak mondott) jelöltet - Marine Le Pent, Valérie Pécresse-t és Eric Zemmourt is - legyőzné az elnökválasztás második fordulójában, ha most tartanák a választást.

Alig 53 nappal az elnökválasztás első fordulója előtt a felmérés szerint az államfő az első fordulóban a szavazatok 24 százalékára számíthat, ez egy ponttal kevesebb, mint az előző méréskor. Második helyen a Nemzeti Tömörülés államfő-jelöltje, Le Pen áll 15 százalékos támogatottsággal, amely félszázalékos visszaesést jelent, a 14 százalékon álló jobbközép jelölt, Valérie Pécresse és a 13,5 százalékos támogatottsággal rendelkező Eric Zemmour publicista előtt.

Amennyiben a második fordulóban Valérie Pécresse lenne az elnök kihívója, Emmanuel Macron 58 százalékkal győzne a friss felmérés szerint, a Köztársaságiak jelölte pedig 42 százalékot érne el. Ha Marine Le Pen jutna be a második fordulóba, 57 százalékot kapna Macron, Le Pen pedig 43 százalékot érne el. Eric Zemmourral szemben Macron 64 százalékos támogatottságra számíthatna, ha most tartanák a választást, a publicista pedig a szavazatok 36 százalékát szerezné meg.

Az elnökválasztás első fordulóját április 10-én, a másodikat április 24-én rendezik.

(MTI nyomán)