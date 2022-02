Külföld :: 2022. február 27. 21:33 ::

Kiengedik az ukrán börtönökből az egykori katonákat, ha hajlandók harcolni

Ukrajnában kiengedik a börtönökből azokat az egykori katonákat, akik megvédenék az országukat a hadiállapot alatt – írja a Hromadske nyomán az Index.



Illusztráció (Andrew Marienko / AP)

Andrij Sinyuk legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy a kormány figyelembe veszi a férfiak előéletét, harcban szerzett tapasztalatait, érdemeit és a "bűnbánatát" is.

Már ki is engedték Szerhij Torbint, akit a Katerina Handzjuk aktivista elleni támadás megszervezéséért ítéltek el; azonban tucatnyi másik embert is beszerveztek már a harci előkészületekbe. Szabadon engedték még például Dimitro Balabukhát is, az Ukrán Fegyveres Erők egykori katonáját, akit gyilkosság miatt ítéltek el.