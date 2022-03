Külföld :: 2022. március 9. 12:02 ::

Az "elviselhetetlen büntetések" sora folytatódik: McDonald's és Pepsi nélkül maradnak az oroszok egy időre

Az elmúlt órákban további külföldi cégek jelentették be, hogy felfüggesztik tevékenységüket az orosz piacon.

Ezek között van egyebek között a McDonald's, amely úgy döntött, hogy ideiglenesen bezárja összes oroszországi éttermét és felfüggeszti tevékenységét az orosz piacon. Oroszországban a McDonald's 850 gyorsétteremmel, 62 ezer alkalmazottal és több száz helyi beszállítóval és partnerrel rendelkezik.

A Starbucks Corp., a világ legnagyobb kávéházlánca szintén felfüggeszti az oroszországi üzleti tevékenységet, beleértve termékeinek az országba való szállítását is. Oroszországban a Starbucks hálózat 130 kávéházból áll, amelyet orosz partnere, a Coffee Sirena LLC üzemeltet. Az első Starbucks kávézó 2007-ben nyílt meg Oroszországban.

A Coca-Cola is bejelentette, hogy felfüggeszti üzleti tevékenységét Oroszországban, de hogy ez pontosan mit takar, nem határozta meg. A cég svájci székhelyű partnerének, a Coca-Cola Hellenic Bottling Co. palackozó cégnek 10 üdítőitalokat és gyümölcsleveket gyártó gyára van az országban.

A PepsiCo azt közölte, hogy felfüggeszti az üdítőitalok értékesítését Oroszországban. "Bejelentjük a Pepsi-Cola és globális italmárkáink, köztük a 7Up és a Mirinda oroszországi értékesítésének felfüggesztését. Ezen felül felfüggesztjük a befektetési és reklámtevékenységet is Oroszországban" - áll a cég honlapján.

A közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vállalat szem előtt tartja "az üzlet humanitárius vonatkozásait", ezért Oroszországban továbbra is értékesíti egyéb termékeit, mint például a tejtermékeket, valamint a gyermekeknek szánt élelmiszereket.

Az ugyancsak amerikai General Electric is tevékenységének felfüggesztéséről számolt be Oroszországban, de továbbra is "támogatást kíván" nyújtani az energiaszektorban meglévő szolgáltatásokhoz, és kivételt tesz a nélkülözhetetlen orvosi felszerelések szállításával is.

A francia L'Oreal Group kozmetikai cég arról jelentett, hogy felfüggeszti üzleteinek munkáját és befektetéseit Oroszországban, és bezárja online boltjait is, míg az Estée Lauder azt közölte, hogy bezárja az üzleteit és felfüggeszti szállításait az országba.

A német Continental azt közölte, hogy ideiglenesen felfüggeszti a termelését Oroszországban. A Continentalnak két vállalkozása van Kalugában: egy gumiabroncsgyártó üzem és a ContiTech autóipari alkatrészgyár.

(MTI)