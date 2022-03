Külföld :: 2022. március 14. 14:40 ::

Az orosz Nemzeti Gárda parancsnoka elismerte, hogy nem a tervek szerint halad az előrenyomulás

Szeretném elmondani, hogy valóban nem minden halad olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk. De lépésről lépésre haladunk a célunk felé, és a győzelem a miénk lesz – mondta a Guardian szerint Viktor Zolotov, az orosz Nemzeti Gárda parancsnoka egy vasárnapi szertartáson, amit Kirill pátriárka vezetett.



Putyin és Zolotov 2020-ban (fotó: kremlin.ru)

Zolotov, aki korábban Putyin biztonságáért is felelt, a lassú orosz haladást azzal magyarázta, hogy „szélsőjobboldali ukrán erők civilek mögé bújnak”.

A Nemzeti Gárda parancsnokának megnyilatkozása az első olyan jellegű megszólalás, ami elismeri, azt, amit hadászati szakértők már többször jeleztek: Oroszország előrenyomulása nem a terveknek megfelelően halad. Zolotovval ellentétben az orosz védelmi miniszter, Szergej Sojgu pénteken még határozottan állította, hogy „minden a terv szerint halad”.

Kreml: Putyin a háború kitörése előtt arra kérte a hadseregét, ne támadjanak nagyobb lakónegyedekre

Vlagyimir Putyin a háború kezdete előtt arra kérte a védelmi minisztériumot, hogy ne ostromolják meg a nagyobb lakossági központokat, állítja az orosz elnöki hivatal.

Közben hétfőn orosz támadás után kigyulladt egy kilencemeletes ház Kijevben, legalább egy ember meghalt, és többen megsérültek.

A hivatal szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint „tragédia”, hogy az ukrán fegyveres erők megtámadták Donyeck régiót. Ez pedig szerinte „civilek elleni támadás volt”, amire „az óceánon túli ukrán főnökök adnak parancsokat az ukrán hadseregnek”.

Hétfő dél körül ugyanis rakétatámadás érte Donyecket, aminek több halálos áldozata is lehet. Az egyelőre nem világos, ki felelős érte. A Donyecki Népköztársaság álláspontja szerint ukrán támadásról van szó, amit egyenesen népírtásnak nevezett.

A Kreml szóvivője azt is mondta, hogy támogatni fogják Oroszország informatikai ágazatát, miután a becslések szerint körülbelül 200 ezer orosz „agy és tehetség” hagyta el országot.

A Kreml szerint nekik nincs szükségük kínai katonai segítségre, egyedül is képesek bevenni az ukrán nagyvárosokat

Oroszország tagadja, hogy katonai segítséget kért volna Kínától. A Kreml ugyanis azt állítja, Oroszország képes lenne átvenni a teljes ellenőrzést az ukrajnai nagyvárosok felett, és elegendő katonai ereje van ahhoz, hogy minden ukrajnai célját teljesítse anélkül, hogy Kína segítségére lenne szüksége.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt is mondta, Oroszországnak van elég saját katonai forrása a hadművelet folytatásához. „Mint mondtuk, minden a terv szerint halad, és időben és teljes egészében be fog fejeződni”.

Korábban Kína is azt mondta, „amerikai dezinformáció”, hogy az oroszok katonai segítséget kértek volna tőlük. A Financial Times írta meg korábban amerikai tisztségviselőkre hivatkozta, hogy az oroszok kínai segítséget kértek volna, mire az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó azt nyilatkozta, hogy következményei lesznek annak, ha Kína be akarna avatkozni katonai segítséggel a háborúba.

A Kreml hétfőn azt is mondta, hogy az Egyesült Államok és az EU arra próbálja csábítani Oroszországot, hogy megtámadja Ukrajna nagyobb lakossági központjait, de ezt ők „provokációnak” tartják. Az Oroszországra kirótt nyugati szankciókra pedig azt mondták, „az Oroszország elleni gazdasági háború hatásait minimalizálni fogjuk”.

(Sky News - Guardian - Telex nyomán)