NATO-békefenntartó missziót és EU-tagjelölti státust ajánlgattak a lengyelek Zelenszkijnek Kijevben

Az Európai Unió tagjelölti státusának megadását sürgette Ukrajna számára Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kedd éjjel Kijevben, Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes pedig nemzetközi békefenntartó misszió küldésére tett javaslatot.



Fotó: ukrán elnöki hivatal

A lengyel kormány két vezető képviselője Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfővel együtt, vonaton érkezett az ukrán fővárosba, első külföldi vezetőként február 24. óta, amikor Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. A magas rangú látogatók már este találkoztak Volodimir Zelenszkij ukrajnai zsidó elnökkel és Denisz Smihal (ugyancsak zsidó) miniszterelnökkel.

A megbeszélés után Morawiecki és Fiala arról biztosította az ukrán vezetést és népet, hogy az Európai Unió nem hagyja őket magukra. A lengyel kormányfő egyúttal felszólította az uniót, hogy ennek bizonyítékaként gyorsan adja meg Kijevnek a tagjelölti státust.



Fotó: Zelenszkij Fb-oldala

Kaczynski egyebek között arról beszélt, hogy nemzetközi békefenntartó missziót kellene küldeni Ukrajnába, "akár a NATO részéről, akár szélesebb keretekben". Olyan erőről lehet szó, amely meg is tudja védeni magát a veszélyes területen - tette hozzá.

Zelenszkij a közép-európai vezetőket fogadva beszámolt arról, hogy az orosz erők Kijevet és az ország nyugati részét is egyre hevesebben támadják. Smihal miniszterelnök méltatta Morawieckiék bátorságát, hogy a háborús körülmények között is vállalták a kockázatos látogatást.



Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, Petr Fiala cseh miniszterelnök és Janez Jansa szlovén kormányfő (fotó: Reuters)

Az ukrán hatóságok korábbi közlése szerint Kijevben kedden négy ember halt meg orosz légicsapások, illetve tüzérségi tűz következtében. A fővárosban kijárási tilalom van érvényben.

Frissítés: Zelenszkij mindenkit meghívott

Volodimir Zelenszkij megköszönte, hogy három NATO-tagország, Lengyelország, Csehország és Szlovénia miniszterelnöke elutazott az ukrán fővárosba. Az ukrán vezető meghívta a világ többi vezetőjét, hogy ők is látogassanak el Kijevbe.

Ukrajna valamennyi barátját meghívom Kijevbe. Tudom, hogy itt nincsenek tökéletes biztonságban, mert a légterünk még mindig nincs lezárva. De azzal is tisztában vagyok, hogy a világ minden emberének szeme most Kijevre és az ukrán emberekre szegeződik – írta a hivatalos Telegram-csatornáján, közölte a New York Times.

