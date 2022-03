Külföld :: 2022. március 16. 17:16 ::

FT: tizenöt pontos előzetes béketervről tárgyal egymással az ukrán és az orosz fél

Jelentős előrelépést ért el az ukrán és az orosz békedelegáció egy 15 pontból álló előzetes béketervvel, amely szerint tűzszünetet hirdetnének, és az oroszok visszavonnák csapataikat Ukrajnából – cserébe Kijev semlegességet hirdet, és elfogadja a fegyveres erőinek korlátozását. Erről számol be a Financial Times három forrás alapján, akik részt vesznek a tárgyalásokon: a lapnak nyilatkozott Volodimir Zelenszkij főtanácsadója, Mihajlo Podoljak is.

Először hétfőn tárgyaltak a 15 pontos tervről, amibe belefoglalnák, hogy Ukrajna lemond a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és ígéretet tesz arra, hogy nem fogad be az ország területére külföldi katonai bázisokat vagy fegyvereket. Kijev továbbra is fenntarthatná fegyveres erőit, de más országokkal sem alkothat katonai szövetséget. Podoljak szerint az ukránok arra tettek javaslatot, hogy egy „biztonsági garancia” keretében lehetővé tegyék külső országok „azonnali és jogilag ellenőrzött részvételét” egy esetleges konfliktusban, ha ismét megsérti egy ország Ukrajna területi integritását.

A tárgyaláson szóba került emellett az orosz nyelv státuszának kérdése is, ugyanis, bár az oroszt széles körben beszélik Ukrajnában, az állam egyetlen hivatalos nyelve az ukrán. A legvitatottabb pont persze továbbra is a Krím félsziget és a két kelet-ukrajnai szakadár tartomány, Donyeck és Luhanszk megye szeparatisták által uralt területeinek kérdése.

Podoljak szerint hajlandó az ukrán fél is tárgyalni a kérdésről, az elsődleges ügy viszont most az orosz csapatok kivonása az ország többi területéről.

Bár szerdán mindkét fél arról számolt be, hogy előrelépést értek el a tárgyalásokon, ukrán tisztviselők továbbra is attól tartanak, hogy Putyin nem teljesen elkötelezett a béke mellett, és inkább csak az időt húzzák ezzel, hogy az oroszok átcsoportosíthassák erőiket egy következő offenzíva előtt.

Nem sokkal a Financial Times cikke után a Kreml szóvivője azt mondta, egyelőre korai bármilyen konkrétumról beszélni.

(Telex)