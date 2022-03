Külföld :: 2022. március 18. 08:04 ::

Blinken is háborús bűnösözi Putyint - és beszólt Kínának is

Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt mondta: egyetért Joe Biden elnökkel abban, hogy háborús bűncselekményeket követhettek el Ukrajnában. Kiemelte, hogy amerikai szakértők dokumentálják és értékelik a potenciális eseteket.

"Szándékosan civileket célba venni, az háborús bűncselekmény" - húzta alá az amerikai diplomácia vezetője. Úgy vélekedett, hogy az utóbbi heteket tekintve, nehéz más következtetést levonni az orosz cselekedetekből.

Blinken egyúttal megerősítette, hogy egy amerikai állampolgár is életét vesztette Ukrajnában a harci cselekmények közepette, bár erről részleteket nem közölt. Ennek előzménye, hogy az észak-ukrajnai Csernyihiv város rendőrsége Facebook-bejegyzésében közölte: egy amerikai állampolgár is van a súlyos tüzérségi támadásban életüket vesztő emberek között. Vjacseszlav Hausz regionális kormányzó csütörtökön arról számolt be, hogy Csernyihivben 53-ra emelkedett azoknak a száma, akik az orosz erők támadásai következtében vesztették életüket.

Biden szerdán újságíróknak nyilatkozva "háborús bűnösnek" nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadása miatt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője rögtön utána "elfogadhatatlannak és megbocsájthatatlannak" nevezte a kijelentést. Azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy "az ő bombáik emberek százezreit ölték meg világszerte". Peszkov csütörtökön azt mondta: Vlagyimir Putyin "bölcs és művelt nemzetközi szereplő", ezért nem reagál Joe Biden amerikai elnök róla tett megengedhetetlen kijelentéseire.

Egyes sajtóinformációk szerint Biden egy csütörtöki Szent Patrik napi rendezvényen állítólag "gyilkos diktátornak" és "valódi gonosztevőnek" nevezte az orosz elnököt. Az Írország barátai című eseményen - amelyet Írország védőszentje, Szent Patrik ünnepén rendeztek - az amerikai elnök úgy fogalmazott: "az én általános véleményem az, hogy Írország és Nagy-Britannia (...) együtt lép fel egy gyilkos diktátor, egy valódi gonosztevő ellen, aki erkölcstelen háborút folytat Ukrajna népe ellen".

Az amerikai külügyminiszter megerősítette azt is, hogy Biden pénteken telefonon tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Biden "világossá fogja tenni, hogy Kína viselni fogja a felelősséget minden olyan lépésért, amelyet Oroszország agressziójának támogatására tesz" - fogalmazott Blinken. A tárcavezető szerint Kína kötelessége lenne, hogy érvényesítse befolyását Putyinra, valamint hogy betartassa a nemzetközi szabályokat, de úgy tűnik, Peking "ellentétes irányba halad".

"Aggodalommal tölt el minket, hogy Kína azt fontolgatja: Ukrajnában felhasználható katonai felszerelésekkel segítik Oroszországot" - mondta Blinken, hivatalosan is megerősítve azokat a korábbi, amerikai tisztségviselőktől származó információkat, amelyek szerint Kína hajlandó katonai felszereléssel támogatni Oroszországot.

Moszkva cáfolta, hogy katonai segítséget kért volna Kínától, a kínai külügyminisztérium pedig "dezinformációnak" nevezte az erről szóló híreket.

Az amerikai képviselőház nagy többséggel megszavazta csütörtökön azt a törvénymódosítási indítványt, hogy az Egyesült Államok az Ukrajna elleni háború miatt vonja meg Oroszországtól és Fehéroroszországtól a legnagyobb kereskedelmi kedvezményre feljogosító státust. Ez azt jelenti, hogy a két országnak ezentúl magasabb vámtarifát kell fizetnie az Egyesült Államokba irányuló exportjuk után. A módosítást még a szenátusnak is meg kell szavaznia ahhoz, hogy hatályba lépjen.

(MTI)

