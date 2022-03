Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter azt kérte, hogy minden olyan ország tiltsa be az orosz hadsereg jelképévé vált Z szimbólumot, amely elítéli az agressziót.

"A Z betű az orosz háborús bűnöket, a lebombázott városokat, több ezer meggyilkolt ukránt jelképez. Be kell tiltani azt, hogy az efféle barbarizmust népszerűsítsék" – írta Dmitro Kuleba.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.