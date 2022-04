Külföld :: 2022. április 1. 18:49 ::

Franciaországba megérkezett az áprilisi hó

Franciaország egy részén pénteken havazott, ami nagyon ritka tavasszal.

Párizsban reggel óta folyamatosan szállingózik a hó, és a hőmérő higanyszála nem emelkedett a 2 Celsius-fok fölé, miközben a múlt hétvégén már 20 fokot mértek napközben.

A szokatlan időjárás kisebb fennakadásokat is okozott a fővárosba vezető utakon, ahol a reggeli csúcsforgalomban több mint kétszáz kilométeren alakultak ki dugók. A fővárosban azonban nem maradt meg a hó, vidéki városokból viszont sokan posztoltak havas fotókat a közösségi oldalakon.

Az országos meteorológiai szolgálat, a Météo-France az ország száz megyéje közül húszban jelzett havazást, mindenekelőtt az észak-nyugati Normandia vidékéről, valamint az ország középső és délnyugati területeiről.

A havazás és a fagy a reggeli órákban késéseket okozott a párizsi Paris-Charles-de-Gaulle repülőtéren is - jelezte a repülőtéri igazgatóság, de a helyzet délutánra már javult. Az Air France légitársaság azt közölte, hogy 30 perc és egy óra közötti késésekre kell számítani a tengerentúli járatokon. Az Orly repülőtérről azonban nem jeleztek késéseket.

Normandiában a mentőszolgálat szerint baleseteket is okozott a havazás, de nem voltak súlyos sérültjei, sem áldozatai.

A ország középső részén található Loire megyében a magasabban fekvő területeken a hóréteg vastagsága elérte a 15-20 centimétert, míg a szomszédos Haute-Loire megyében az egyik autóúton keresztbe fordult egy teherszállító jármű a síkos úton.

A Météo-France szerint tavasz elején nagyon ritka a havazás Franciaországban, s a jelenlegi időjárás egyes gazdasági ágazatokban is zavarokat okozhat.

Az előrejelzés szerint a helyzet fokozatosan javul pénteken az ország északi részén, de a Francia-középhegységben, az Alpokban és a Pireneusokban jelentős havazás várható az este folyamán.

(MTI)

Frissítés: Párizsban tartózkodó olvasónk tapasztalatai

Reggel kb. 10-ig valóban volt szemerkélő hóesés, de az is azonnal elovadt ahogy földet ért. Még az árnyékos részeken sem maradt meg egy pillanatra sem. Azóta viszont semmilyen csapadék nem hullott, igy nehezen tudom elképzelni, hogy ez nagy mértékben akadályozta volna a forgalmat. A hideg viszont sajnos tényleg igaz, most is kb. 4-5 fok van.

Csatoltam egy képet is, amin a jelenlegi állapot látható.