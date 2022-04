Külföld :: 2022. április 2. 13:15 ::

Nem támogatja a háborús gépezetet, mert Oroszországban nem fizet adót - védekezik az Accor-vezér

Az Accor francia szállodacsoport nem távozik Oroszországból, továbbra is nyitva tartja szállodáit Ukrajnában és Oroszországban is, mert ott "rendkívül értékes, sőt, nélkülözhetetlen" szolgáltatásokat nyújt - jelentette be Sébastien Bazin vezérigazgató szombaton a France Inter rádióban, hozzátéve, hogy nem járul hozzá az orosz háborús erőfeszítésekhez, mert "nem fizet adót" Oroszországban.

"Nem ott keresek pénzt, így senki sem mondhatja nekem, hogy az orosz háborút finanszírozom" Ukrajnában - mondta. "Nem fizetek adót, mert ott pénzt veszítek, 32 százalékos kihasználtságnál vagyunk, s csak amikor elérjük az 55 százalékot, akkor kezdünk csak pénzt keresni".

"A világ minden táján jelen vagyunk a nehéz időkben, az Accor 50 év alatt soha nem zárt be szállodát konfliktus sújtotta övezetben" - magyarázta. "Egyetlen dolog érdekel, az alkalmazottjaim, hogy ha ők nincsenek, nem lehet működni. Oroszországban 3800 alkalmazottam van 55 szállodában, amelynek nem tulajdonosa, hanem vezetője vagyok, és így felelős vagyok értük".

Úgy vélekedett, hogy az a szolgáltatás, amelyet Oroszországban nyújtanak, rendkívül értékes, sőt nélkülözhetetlen a média, a jótékonysági szervezetek, a tárgyalni érkező külföldi delegációk számára, és ha bezárnak, akkor nem lesznek többé tanúi a történéseknek.

Sébastien Bazin elmondta, hogy orosz kollégái körében "az ukránokénál is nagyobb szorongást" érzékelt.

"Ukrajnában egyfajta pozitív energia van, mosolyognak, a dolgozók teljes mértékben helytállnak a bajban, míg Oroszországban szomorú emberek vannak, akik nem értik a helyzetet, akiknek megpróbálom elmagyarázni a dolgokat, amelynek az ellenkezőjét mondják nekik a televízióban" - fogalmazott a vezérigazgató. Majd hozzátette, hogy az ukrán alkalmazottai "nem kérik, hogy Oroszországban zárjanak be".

A csoport, amelynek korábban hét szállodája volt Ukrajnában, "további hármat nyitott meg Kijevben és Lvivben", bár 700 alkalmazottjának egy részét hazatelepítette. Mint mondta: figyelmének száz százaléka Ukrajnára irányul.

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök nemrégiben a francia parlamentben azzal vádolta meg az Oroszországban működő, jelentős mértékű adót fizető francia vállalatokat, hogy "az orosz háborús gépezet szponzorai".

(MTI nyomán)