Zelenszkij bunkerban költötte el a pászkaünnepi vacsorát, és héberül kívánt kellemes ünnepet

Tegnap este a zsidó hagyományhoz híven Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke is elköltötte a peszáh ünnep nyitányának számító széderesti vacsorát. De előtte még videóüzenetben kívánt győzelmet a „gonoszság erői” ellen küzdőknek, s héber nyelven kellemes ünnepet a zsidóknak. Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester is ellátogatott egy kijevi zsinagógába, ahol ünnepi ajándékcsomagot kapott, mert a nagyanyja holokauszt-túlélő volt – írja a Jiszráél Há-Jom.



Volodimir Zelenszkij a Siratófalnál (fotó: Western Wall Heritage Foundation)

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke kijevi bunkerében a hagyományos széderesti lakoma elköltésével ünnepelte a zsidók egyiptomi kivonulására emlékeztető peszáh ünnep nyitányát. Zelenszkij még az ünnep beköszöntése előtt a széderesti lakoma megtartásához szükséges pászkát (macesz) és kóser bort kapott az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Föderációtól, aminek köszönhetően bunkerében elkölthette a széderesti lakomát (fénykép vagy videó egyelőre sajnos nem áll rendelkezésünkre a meghitt lakomáról – H. J.).



Volodimir Zelenszkij a Siratófalnál (fotó: GoldPR)

Tegnap délután, még a pászkaünnep beállta előtt Zelenszkij közzétette videós köszöntőjét, amelyben az ünnep alkalmából győzelmet kívánt „a gonosz erői” fölött Ukrajnának és a világnak:

Ezen a szombaton a zsidó közösség a peszáhot, a szabadság ünnepét ünnepli. Mindenkinek, aki ünnepel Ukrajnában és a nagyvilágban, kívánok békét és elkerülhetetlen győzelmet az egész földgolyó szabadságát és élettét fenyegető gonoszság erői felett. Hálás köszönetet mondok mindazon férfiaknak és nőknek, akik védelmeznek bennünket. Éljen Ukrajna! Hág peszáh száméáh! (Kellemes peszáh ünnepet! – héberül – H. J.)

A Zelenszkij bunkerbeli széderestéjéről szóló fenti hírre reagálva a Jiszráél Há-Jom című újság egyik olvasója a következő kommentet írta:



Zelenszkij felesége gojá (a goj nőnemű változata – H. J.), két gyermekét pedig kereszténynek neveli. Akkor van még olyan ember, aki elhiszi neki, hogy zsidóként él? Tőle már mindent hallottunk. Megtudtuk például azt is, hogy a holokauszt idején az ukránok nem gyilkolták a zsidókat, hanem mentették őket. Meg azt is, hogy a nemzetközi fórumokon minden Izrael-ellenes határozatot kezdeményező vagy támogató ukránok most hirtelen a fegyvertársainkká, testvéreinkké s a minket leginkább szeretőkké lettek. Hagyjuk már ezt az ócska propagandát!

A Chabad haszíd zsidó közösség a peszáh ünnep alkalmából nemcsak Zelenszkijt látta el pászkával és a szédeestén is kötelezően fogyasztott kóserborral, hanem az ukrán hadsereg zsidó katonáit is. Vitálij Kricsko, Kijev főpolgármestere tegnap, még az ünnep beállta előtt ellátogatott az egyik kijevi zsinagógába, ahol Raphael Rutman rabbitól pászkát is tartalmazó ünnepi ajándékcsomagot kapott.



Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester és Mose Asman rabbi, az Európai Zsidó Parlament képviselője (fotó: Twitter)

Amint az a Jiszráél Há-Jom tudósításából kiderül, Vitalij Klicsko nagyanyja holokauszt-túlélő volt, s a kijevi főpolgármester szoros kapcsolatot ápol az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Föderációjával és a Chabad hászíd zsidó vallási irányzat ottani képviselőivel.

