Holtan találták a drogos informátort, aki bizonyította Trump és a Deutsche Bank kapcsolatát

Los Angelesben holtan találták azt a férfit, aki valószínűleg együttműködött a Deutche Bank és a volt amerikai elnök, Donald Trump kapcsolatát vizsgáló amerikai szövetségi hatóságokkal.

A 45 éves Valentin Broeksmit holttestét egy helyi középiskola területén találták meg. A hatóságok egyelőre nem állapítottak meg idegenkezűséget, de még várnak a boncolás eredményére − írja az ABC nyomán az Index.

A férfi eltűnését tavaly áprilisban jelentették, és a rendőrség azóta kereste, de Twitter-fiókja aktív maradt, és barátaival, valamint újságírókkal is tartotta a kapcsolatot.

Scott Stedman oknyomozó újságíró elmondta, hogy utoljára januárban beszélt a férfival.

Olyan dokumentumokat adott át nekem és más kollégáimnak is, amelyek a Deutche Bank orosz kapcsolatait bizonyították. De azt is el kell mondanom, hogy Val drogproblémákkal is küzdött. Még mi is arra várunk, hogy több információnk legyen az ügyről. Apja 2014-ben lett öngyilkos, és azóta is emésztette magát emiatt − mondta el.

A férfi apja, William Broeksmit a Deutsche Bank igazgatója volt. Az ő halála után fia több száz banki dokumentumot adott át az FBI-nak, amelyek a bank és a volt elnök kapcsolatát bizonyították.