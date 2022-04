Külföld :: 2022. április 29. 16:26 ::

Izrael fölszólította állampolgárait a szakadár Transznisztria elhagyására - orosz támadástól tartanak

Az izraeli és a nyugati titkosszolgálatok szerint az orosz hadsereg rövidesen megtámadja a Moldovai Köztársaságból 1990-ben kivált, többségében oroszok lakta Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaságot, más szóval Transznisztria. A rendkívül megromlott transznisztriai biztonsági helyzetre való hivatkozással az Izraeli Külügyminisztérium fölszólította az izraelieket, hogy ne utazzanak a Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaságba, illetve a már ott tartózkodókat a térség azonnali elhagyására – írja a Má’árív.



A Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság címere (fotó: Wikipédia)

Az Izraeli Külügyminisztérium tegnap délután figyelmeztette az izraeli állampolgárokat, hogy csak halaszthatatlan ok miatt utazzanak a hivatalosan a Moldovai Köztársasághoz tartozó, ám belőle 1990 szeptemberében kivált és önállósodott Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaságba, más néven Transznisztriába. Egyben felszólítja az ott tartózkodó izraelieket, hogy minél előbb hagyják el a szakadár területet. Az izraeli minisztérium a transznisztriai biztonsági helyzet legutóbbi romlásával indokolta az utazások elhalasztására figyelmeztető felhívást. Az Izraeli Külügyminisztérium a Transznisztriába történő utazásoktól azért is tanácsolja el az izraelieket, mert a kialakult helyzetben Izrael csak korlátozottan képes segíteni az orosz többség lakta Transznisztriában tartózkodó izraeli állampolgárokat.



Transznisztria Ukrajna és Moldovai Köztársaság közé ékelve

Az Izraeli Külügyminisztérium titkosszolgálati jelentésekre támaszkodva úgy véli, hogy Oroszország a közeljövőben a Moldovai Köztársaság keleti felén elterülő, főként oroszok lakta szakadár, Nyugat-Ukrajnával határos Transznisztriát is megtámadhatja. Hétfőn Transznisztria fővárosában, a 18. század végén oroszok alapította Tiraszpolban több robbantást is elkövettek. A hírt közlő Má’árív megjegyzi: Transznisztriát gyakorlatilag már most is az orosz hadsereg uralja, hiszen a szakadár köztársaság területén legalább 1500 orosz katona tartózkodik, fegyverraktárakat és kiképzőközpontokat tartanak fönn.



A Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság Parlamentje Tiraszpolban – Lenin-szoborral (fotó: thevelvetrocket)

A Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság vagy más néven Dnyeszteren Túli Terület, vagy röviden csak Transznisztria a Szovjetunió fölbomlása nyomán vált önállóvá 1990 szeptemberében a Moldvai Köztársaságtól való elszakadása után. A mindössze 4163 négyzetkilométernyi, jórészt a Dnyeszter folyótól keletre elterülő, orosz többségű szakadár köztársaságnak 550 ezer lakosa van. Fővárosa a mintegy 140 ezer lakosú Tiraszpol, amelyet az oroszok alapítottak a XVIII. század végén.

H. J. – Kuruc.info