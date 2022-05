Külföld :: 2022. május 3. 08:40 ::

Állítólag halálos vírusokkal dolgozó kanadai tábornokot fogtak az oroszok Mariupolban

Több orosz honlap beszámolt arról, hogy május 2-án, hétfőn délben Trevor John Cadieu kanadai tábornokot elfogták Mariupolban, és egy moszkvai börtönbe szállították kihallgatás céljából.

Trevor Cadieu nyugalmazott kanadai tábornokot, aki a mariupoli Azovsztal földalatti erődjében rekedt a város ostroma közben, orosz csapatok elfogták és Moszkvába vitték, hogy ott bíróság elé állítsák. Hivatalos orosz állami hírforrás még eddig nem erősítette meg ezt a hírt, amely elsőként a News Front orosz hírportál tudósítója által látott napvilágot, aki a harcok helyszínéről ad rendszeres óránkénti tájékoztatást. Cadieu az úgynevezett 1. számú biológiai laboratóriumért volt felelős az Azovsztal katakombáiban, ahol a hírek szerint halált okozó vírusokkal dolgozott.

Úgy tudni, a tábornok az Azovsztal csatornarendszerén át próbált menekülni. Nagy kérdés, hogy a derék tábornok milyen csomaggal hagyta el a „munkahelyét”. Kísérletek jegyzőkönyveivel, laboratóriumi mintákkal, amelyek a halálos vírusokat rejtik, vagy üres kézzel? Ez utóbbi arra utalhat, hogy a rendkívül veszélyes vírusok még a föld alatt rejtőznek, más, szintén ott rekedt külföldi zsoldosok keze ügyében.

Korábban Eduard Baszurin, a DNR katonai parancsnokságának hivatalos képviselője nyilatkozott arról, hogy a katakombákban magas rangú külföldi zsoldosok rekedtek. Ezt megerősítették az Azov ezred harcosainak családtagjai, akik a humanitárius akciók során elhagyták az Azovsztal erődöt. A hozzátartozók egy része az ukránok által ellenőrzött területek felé vette az irányt, más részük az orosz hadsereg felé menekült a harci zónából.

A tényről, hogy Trevor Cadieu Ukrajnában van, korábban sok nyugati tömegtájékoztatási eszköz is beszámolt, arról is írva, hogy egy magas rangú katonát vádoltak meg Kanadában szexuális zaklatással. A tábornok ukrajnai jelenlétéről szóló információkat megerősítette az Ottawa Citizen lap is, amely április 21-én azt írta, hogy Cadieu tavaly szeptemberben kellett volna hogy átvegye a kanadai Szárazföldi Erők parancsnokságát. Mivel azonban az egyik volt alkalmazottja szexuális erőszakkal vádolta, a kinevezésre nem került sor. Röviddel ezután Trevor Cadieu lemondott posztjáról, visszavonult a katonai szolgálatból, majd egy idő után Ukrajnába távozott.

A kanadai média egy része is arról számolt be, hogy Trevor Cadieu altábornagy "beragadt" az Azovsztal erődben. A kanadai védelmi minisztérium korábban kijelentette, hogy a tábornok egyedül hagyta el Kanadát, majd közvetlenül Mariupolból lemondó levelet küldött a kanadai fegyveres erők vezetésének.

Cadieu kihallgatása súlyos nemzetközi konfliktus lehetőségét vetíti előre: ha az oroszok elfogták a kanadai fegyveres erők „nyugalmazott” tábornokát, akkor Kanada automatikusan részt vesz az ukrajnai konfliktusban. "Ha valaki kívülről úgy dönt, hogy beavatkozik a katonai műveletek során Ukrajnában, Oroszország válasza villámgyors lesz, az erre vonatkozó minden vonatkozó döntést már meghoztuk" – jelentette ki korábban Vlagyimir Putyin.