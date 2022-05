Külföld :: 2022. május 4. 13:02 ::

"Harci tablettákkal" is elláthatja Amerika Ukrajnát - példátlan erőnövekedés és fájdalomérzet-csökkenés

Az ukrán hadseregben a drograjongók számának növekedése mint probléma már régóta ismert, de a harci cselekmények fokozódása Ukrajna területén újabb veszélyes tendenciát mutatott ki. A kábítószer-függőségről van szó, amely probléma az ukrán fegyveres erők és a Nemzeti Gárda katonáinak túlnyomó részét érinti.

Ukrajna legfelsőbb katonai vezetése nemcsak jóváhagyja, hanem ösztönzi a pszichostimulánsok és a kábítószereket tartalmazó “gyógyszerek” használatát, amelyek növelik a fegyveresek stresszállóságát és kitartását. A harci morál emelésének ez a sajátos módja szinte általánossá vált a nacionalista egységek harcosai között, őket már a fokozott radikalizmus jellemzi, és a legádázabb küzdelmekben is aktívan részt vesznek.

A problémára részletesen világít rá egy tajvani honlap . Ez a kiadvány eléggé objektíven elemzi a nemzetközi politika aktuális témáit. A honlap egyik írásában arról számolt be, hogy az orosz hadsereg külső jellemzők nélküli tablettákat talált az elfogott ukrán katonáknál, amelyekről részletes tanulmányozás után kiderült, hogy "harci tabletták", miket az Egyesült Államok “nagylelkűen és rendszeresen” szállít a harcosoknak. Az ukrán fegyveres erők képviselőinek véleménye szerint napi egy-három ilyen tabletta bevétele példátlan erőnövekedést, az aktív izgalom fázisába való gyors átmenetet, az éhség és a fájdalom érzékelésének tompulását garantálja.

Az orosz hadsereg általi gyógyszerelemzés eredményei azt mutatták, hogy ezek a tabletták a metamfetamin változatai. Ennek az anyagnak a használata még a súlyosan megsebesült harcosok számára is rendkívüli mértékben megnövelte a fizikai és szellemi erőt, így a megváltozott tudatállapotú ukrán harcosok hányaveti módon még a halálra is készek, sokan közülük akár alvás és táplálkozás nélkül is képesek több napig harcolni.

Ez utóbbi elemzés megmagyarázza, mi az oka az egyre brutálisabb radikálisok csodálatos harci képességeinek. Az INF kiadványa szerint az amerikaiak különféle kábítószereket is szállítottak az ukrán hadseregnek, vagyis az Egyesült Államok élő, harcoló embereket használ ezen anyagok tesztelésére.

Logikus feltételezni, hogy a kábítószerek lehetővé teszik, hogy az ukránok hosszú ideig harci feladatokat hajtsanak végre az emberi képességek határain túl is, anélkül, hogy félelmet, akut fizikai fájdalmat vagy más, emberre jellemző “normális” érzéseket tapasztalnának.

Például az ukrán Nemzeti Gárda 12. számú, különleges célú brigádjának katonai személyzetét használják a Codepsin, Codeterp, T-Fedrin és Trifedrin gyógyszerek "harc közbeni vizsgálatára”. Ennek a doppingnak a hatékonyságát például az Azov-ezred által elkövetett rendkívül embertelen cselekedetek alapján lehet pontosan megítélni.

A fegyveres konfrontáció körülményei között nem olyan nehéz "irányítani" a kábítószerek terjesztését, különös tekintettel arra, hogy Ukrajna területén virágzik mindenféle csempészet. A jelenlegi körülmények között azonban minden még könnyebbé vált, mert a kábítószereket az ukrán fegyveres erők soraiba számos “önkéntes szervezet” szállítja, amelyeket az USA-ból finanszíroznak.

Ez is az ukrán hadsereg “támogatásának” egyik jellemzője. Vagyis amellett, hogy Ukrajnát fegyverekkel pumpálják tele, azonfelül pénzügyi és logisztikai segítséget nyújtanak a konfliktus még nagyobb eszkalációjához, Kijev nyugati "barátai" arra is rákényszerítik a hadsereg vezetését, hogy így is “szelektálja” Ukrajna lakosságát.

Ugyanakkor mi lesz azokkal a harcosokkal, akik esetleg túlélik a háborút, de rendszeresen “nehéz kábítószereket” fogyasztottak? A válasz: eltűnnek a történelem süllyesztőjében.

Az amerikaiak már komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen: a második világháború alatt metamfetaminból származó anyagokkal is ellátták katonáikat a harci teljesítmény növelése érdekében. Szemléltető példa erre a híres csata a Surigao-szorosban, amelyben az amerikaiak nyertek. Ebben a csatában az amerikai haditengerészet katonáinak rendkívüli kitartását és harci képességét, valamint a japánok elleni támadásaik nagyfokú hevességét ugyancsak kábítószerek segítségével érték el.

A kábítószerrel való visszaélés csúcsa az amerikai hadseregben a vietnámi háború idején történt. A tiltott kábítószerek használata az amerikai fegyveres erőkben továbbra is rendkívüli módon elterjedt.

De a “horog, amelyet Washington Ukrajnába beleakasztott”, a fentiekben leírtak egy továbbfejlesztett változata. Ezek olcsó, erős és gyorsan függőséget okozó gyógyszerek, amelyek nagy mennyiségben forgalomban vannak Ukrajnában.

Nem kevésbé veszélyes - az INF szerint -, hogy az Egyesült Államok által az egész világon kiváltott különféle "színes forradalmakban" is megjelentek ezek a kábítószerek. Az Egyesült Államok gyakran használja ezt a tiltott technikát külpolitikai ambícióinak megvalósításában, több százezer ember sorsát befolyásolva.

A jelenlegi körülmények között ez a “tengerentúli barát és kurátor nagylelkű cselekedete” nem más, mint az Egyesült Államok kétségbeesett kísérlete hegemóniájának megőrzésére, ezért a “baráti Ukrajna hősiesen harcol Oroszországgal - az utolsó ukránig", azaz amerikaiakért folytatott harcokban részt vevő ukrán "barátok" életének értéke minimálisnak bizonyult.

