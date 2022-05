Külföld :: 2022. május 24. 07:42 ::

Már meg is vannak a majomhimlő-hiszti nyertesei

Az elmúlt napokban egyre gyorsuló ütemben terjed több országban a majomhimlő-fertőzés. A koronavírussal ellentétben e betegséggel szemben már úgy néz szembe az emberiség, hogy vannak kész védőoltások és gyógyszerek, ezek gyártóit meg is találták a befektetők, és már most hatalmasat emelkedett az árfolyamuk, írja a Napi.hu.



Illusztráció: Getty Images

Híradások szerint immár 80 megerősített majomhimlős esetet találtak a közelmúltban Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint további 50 gyanús esetet vizsgálnak - anélkül, hogy megnevezték volna az érintett országokat -, és figyelmeztetett, hogy valószínűleg több fertőzési beszámolót is megerősítenek.

A majomhimlős megbetegedéseknél nagy különbséget jelent - a sokkal alacsonyabb fertőzőképesség mellett - a Covid-19-es járvánnyal szemben, hogy a betegség ellen kész védőoltások és orvosságok is rendelkezésre állnak. A befektetők azonnal megtalálták az ezeket gyártó cégek részvényeit, és masszív áremelkedést generáltak ezek piacán - írja összefoglalójában a Handelsblatt.

Majomhimlő ellen is védőoltásokat és gyógyszereket eredetileg a fekete himlő megbetegedést okozó Variola vírus ellen fejlesztették ki. A két vírus relatív közeli rokonságban áll egymással, s az utóbbi ellen kifejlesztett szerek hatásosnak tűnnek az előbbi ellen is.

A szerek kifejlesztését elvileg nem a fekete himlő mint megbetegedés indokolta, mivel az 1980-as évek óta kihaltnak tekinthető. Azonban sok helyen, elsősorban az Egyesült Államokban valósnak vélték annak kockázatát, hogy valahol egyszer majd a himlőt okozó vírust biológiai fegyverként alkalmazzák, s ezért foglalkoztak az ellene való védelemmel is az évek során. A kutatások finanszírozása most úgy tűnik, kifizetődött.

Jelenleg két oltóanyag áll a rendelkezésre. Az egyik az eredetileg az amerikai Emergent Biosolution által kifejlesztett, majd a Sanofi által előállított VakzinACAM2000 a másik a német Bavarian-Nordic nevű cég által létrehozott termék, amely az Egyesült Államokban Jynneos, Európában pedig Imvanex néven lett engedélyezve. Ezek szakértők szerint ha nem is 100 százalékos, de nagyon nagy hatékonysággal védenek a majomhimlő ellen.

Ezen felül létezik egy, az amerikai Siga nevű cég által kifejlesztett antivirális hatóanyag is, a Tecovirmat, ezt Európában a majomhimlő ellen is engedélyezték. De a most folyó állatkísérletek alapján jó esély van arra, hogy a Gilead Sciences Brincidofovit nevű hatóanyaga, illetve bizonyos immunglobulinok is hatásosak lesznek a betegség kezelésére.

A majomhimlő esetek nagyobb számú megjelenéséből eddig vitathatatlanul a Bavarian Nordic nevű oltóanyag fejlesztő cég profitált. Az elmúlt napokban kapott egy 119 millió dolláros megrendelést az amerikai Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó Orvosbiológiai Kutatási és Fejlesztési Hatóságtól, a Barda-tól több millió dózis leszállítására a 2019-ben jóváhagyott Jynneos nevű oltóanyagból. Ez része annak a 13 millió adag oltóanyagra szóló 300 millió dollár értékű opciónak, amivel az amerikai kormány rendelkezik.

Ráadásul a Bavarian Nordic eközben arról számolt be, hogy himlőoltásra szóló megrendelést kapott egy európai országtól is, ahol több majomhimlős esetet észleltek. A hírekre reagálva a cég részvényeinek árfolyama a május 10-i 118 dán koronás körüli árfolyamról mostanra 224 koronára emelkedett. A Bavarian Nordic biotechnológiai vállalatot 1994-ben alapították, arra specializálódott, hogy oltóanyagokat fejlesszenek módosított vírusok felhasználásával. A himlő elleni oltás mellett kifejlesztettek már a Johnson &Johnsonnal együttműködésben Ebola elleni vakcinát, s előre haladott kutatásokat folyatnak egy RSV elleni oltóanyaggal kapcsolatban és Covid-19 elleni oltáson is dolgoznak. Ezenkívül a Glaxo-Smithkline-tól két éve megvették egy veszettség és egy agyvelőgyulladás elleni oltás jogait is.

A cég tavalyi árbevétele tavaly 255 millió eurót tett ki, 62 milliós veszteség mellett. Ehhez képest emelkedett piaci kapitalizációja mára 2 milliárd euróra.

A másik cég, amelynek részvényeit megtalálták a befektetők az elmúlt héten a relatíve kisebb amerikai vállalat, a Siga Technologies. Az általuk kifejlesztett himlőgyógyszert a Tecovrimatot az Egyesült Államokban 2018-ban hagyták jóvá, s 2022-ben az Európai Unióban is, utóbbiban azonban himlő, majomhimlő és tehénhimlő ellen. Utóbbiban Tpoxx néven hozzák forgalomba, a szer hatásának lényege, hogy gátolja a himlővírus külső burkának felépítésében részt vevő egyik fehérje működését. Az állatkísérletek során az egyébként halálos víruskoncentrációt kapó állatok 80-100 százaléka túlélte a fertőzést.

A Siga az előbbi céghez képest szintén jelentős támogatásban részesült a Barda részéről és már 2018-ban megbízást kapott 1,7 millió dózis leszállítására az amerikai stratégiai készletekbe. E Mellett a kanadai állam is rendelt már jelentősebb mennyiséget az anyagból. Az összesen 39 dolgozóval működő cég árbevétele tavaly 133 millió dollár volt, közel 70 milliós nyereség mellett. A múlt heti mintegy 70 százalékos áremelkedést követően a társaság piaci értéke megközelítette a 900 millió dollárt.

A majomhimlő ellen létezik egy másik potenciális terápia is, az amerikai Chimerix nevű cég által kifejlesztett, s nemrég az Emergent Biosolutions által megvásárolt gyógyszer, a Tembexa. Az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA 2021-ben hagyta jóvá a szert, amelynek hatóanyagát, a Brincidofovirt szintén a Barda támogatásával fejlesztették ki. Az állatkísérletek során a vírussal szoros kapcsolatban álló vírusokkal fertőzött állatokban bizonyult hatékonynak. Bár szándéknyilatkozat már volt róla, az amerikai kormány ebből eddig nem rendelt nagyobb mennyiséget - írja az összefoglaló.

A Tembexa jogait a hét elején vette meg az Emergent 225 millió dollárért, ami 100 millió dollárral több is lehet, ha időközben mégis érkezik a Barda részéről megrendelés a szerre. A Chimerix ezen felül licencdíjat és további összegeket kap, ha az értékesítés meghalad egy bizonyos mennyiséget.

Az Emergent ezenkívül a a Sanofi által gyártott ACAM2000 himlővakcinát is kifejlesztette, ezenkívül egy lépfene elleni vakcinát, illetve gyógyszert is. Az Emergent egyébként alvállalkozóként bérgyártásban is készít vakcinákat, ezzel kapcsolatban azonban gondjai akadtak tavaly, amikor a Johnson&Johnson Covid-elleni vakcinájánál gondok léptek fel.

A cég tavaly 1,7 milliárd dolláros árbevételt tudott felmutatni 231 millió dolláros nyereség mellett. A Tembexa megvételét díjazta a piac, tekintettel az egyre szaporodó majomhimlő megbetegedésekre. Miután a cég részvényei 2020 közepe óta értéküknek közel háromnegyedét elvesztették, a múlt héten 23 százalékkal ugrott meg árfolyamuk, s ezzel a cég értéke 1,8 milliárd dollárra nőtt.