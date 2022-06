Külföld :: 2022. június 13. 22:29 ::

"Küldetés közben" halt meg két iráni űrrepülési szakember

Küldetés közben meghalt két különböző incidensben az ország középső részében két iráni űrrepülési szakember, egyikük a Forradalmi Gárda tagja volt - jelentette hétfőn a helyi média.

Ali Kamani, a Forradalmi Gárda űrrepülési dandárjának tagja "mártírként halt meg (a közép-iráni Markaszi tartománybeli) Homein városban küldetés teljesítése közben" - írta a Fars hírügynökség a Forradalmi Gárda közleményét idézve. Ali Kamani "bevetés közben" vesztette életét, és a halálhírének közzététele után egy órával az is kiderült, hogy egy rakétafejlesztéssel foglalkozó kutató is meghalt.

A kutató, Mohamed Abdúsz, pilóta nélküli légi járművek (UAV), ballisztikus rakéták és műholdak fejlesztésével foglalkozott. A 33 éves férfi a Teherántól keletre fekvő Szemnánban vesztette életét vasárnap "küldetés közben" - írta a Fars. A hírügynökség további részleteket nem közölt, és nem tért ki a halálesetek körülményeire sem.

Két hete az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentette, hogy Ali Eszmailzade ezredes, a Forradalmi Gárda külföldi műveletekért felelős al-Kudsz nevű elitalakulatának egyik parancsnoka halt meg "balesetben otthonában".

Május 26-án az ötvenéves Szajjád Hodajit, a Forradalmi Gárda ezredesét lőtte agyon két motoros, amikor hazatért az iráni főváros keleti részében lévő otthonába. Hivatalos médiajelentések szerint öt golyó találta el.

Az ezredes az al-Kudsz tagjaként ismert volt Szíriában, ahol Irán katonai támogatást nyújt Bassár el-Aszad elnök rendszerének - jelentette az iráni televízió. A The New York Times című baloldali-liberális amerikai lap akkor az internetes oldalán amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Hodaji ezredest az izraeli hadsereg megbízásából ölte meg a két motoros. A lap szerint az izraeli titkosszolgálat jelentette ezt amerikai partnereinek. Az információ napvilágra kerülése után Ram Ben-Barak, az izraeli parlament külügyi és védelmi bizottságának elnöke tagadta, hogy Izraelnek köze volt a gyilkossághoz, s azt hangsúlyozta, hogy a The New York Timesban megjelent amerikai kiszivárogtatás aláássa a kétoldalú bizalmi együttműködést Izrael és az Egyesült Államok között.

A Forradalmi Gárda akkor a cionistákat vádolta a gyilkossággal, és bosszút esküdött.

(MTI nyomán)