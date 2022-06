Külföld :: 2022. június 15. 20:22 ::

Német gazdasági miniszter: politikai lépés az orosz földgázszállítások csökkentése

Politikai indíttatású volt az orosz földgázszállítások legutóbbi csökkentése - jelentette ki szerdai sajtókonferenciáján Berlinben Robert Habeck (Zöldek) német szövetségi gazdasági miniszter.

Habeck annak a véleményének adott hangot, hogy "ami történt, az politikai döntés volt, nem pedig technikailag indokolt döntés". A Gazprom kedden jelentette be, hogy 40 százalékkal csökkenti az Északi Áramlat-1 balti-tengeri gázvezetéken átmenő gázmennyiséget.

A Gazprom szerdán újabb bejelentést tett, miszerint csütörtök reggeltől naponta legfeljebb 67 millió köbméter földgázt pumpál az Északi Áramlat-1 gázvezetékbe. A csökkentést most is, mint az előző nap, a Siemens karbantartási munkálatainak elmaradásával indokolta, ami miatt most egy gázkompressziós üzemet kellett leállítania. Az orosz vállalat kedden napi legfeljebb 100 millió köbméterre csökkentette a gázszállítási kapacitást a korábbi 167 millióról.

Habeck még a Gazprom újabb bejelentése előtt tett nyilatkozatában a lépést a Bulgária, Lengyelország és Dánia földgáz-szállításainak korábbi leállításához, valamint a Gazprom Germania szankcionálásához hasonlította. A Zöld politikus lépésről lépésre történő megszorításról beszélt.

Elmondta, hogy a Siemens karbantartási munkálatai csak ősszel lennének esedékesek. A Gazprom ugyanis egy gázkompresszor-egység javításának késedelmére hivatkozott a gázszállítás csökkentésekor.

Az ügy előzménye, hogy a Gazprom kedden 40 százalékkal csökkentette az Északi Áramlat-1 balti-tengeri gázvezetéken keresztül Németországba irányuló gázszállítás maximális mennyiségét a Siemens által végzett karbantartási munkálatok késedelmére hivatkozva. A Gazprom indoklása szerint egy gázkompresszor-egység nem érkezett vissza határidőre a javításból. Emiatt mostantól legfeljebb 100 millió köbméter gázt lehet átpumpálni a vezetéken naponta, ami a korábban tervezett napi 167 millió köbméter gázmennyiség mintegy 60 százaléka.

A Siemens Energy később hírügynökségi kérdésre közölte, hogy az Oroszország ellen elrendelt szankciók miatt nem tudta visszaadni az Északi Áramlat-1 gázvezeték üzemeltetőjének a Kanadában jelenleg felújítás alatt álló gázturbinát. "A Kanada által bevezetett szankciók miatt a Siemens Energy jelenleg nem tudja leszállítani a felújított gázturbinákat a megrendelőnek" - közölte a vállalat. Hozzátették, hogy erről tájékoztatták a kanadai és a német kormányt, és dolgoznak egy életképes megoldáson.

(MTI)