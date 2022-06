Külföld :: 2022. június 18. 06:45 ::

Külügyminiszter: Hollandia nem ellenzi Ukrajna uniós tagjelölti státuszát

Hollandia nem ellenzi, hogy Ukrajna az Európai Unió tagjelöltje legyen - jelentette ki Wopke Hoekstra holland külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján.

Az NlTimes hírportál tudósítása szerint Hoekstra azt mondta, hogy a kormány észszerűnek és méltányosnak találja az Európai Bizottság aznap ismertetett javaslatát, és Hollandia "az európai egység érdekében" pozitívan áll a tagjelölti státusz megadásához.

A külügyminiszter szerint azonban még évekbe telhet, mire Ukrajna és Moldova csatlakozik az EU-hoz, mert meg kell felelniük egyebek között az úgynevezett koppenhágai kritériumoknak, köztük a jogállamiság és a működő piacgazdaság kritériumának. "Ez egy szilárd követelményrendszer, amely nem képezheti alku tárgyát" - tette hozzá.

Mark Rutte holland kormányfő pénteki sajtótájékoztatóján kifejtette: az Európai Bizottság "észszerű kompromisszumot" talált azáltal, hogy feltételek melletti tagjelöltségi státuszt ajánlott Ukrajnának. "Kijevnek azonban még sok házi feladata van a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt" - tette hozzá.

Rutte korábban úgy nyilatkozott: "nincs túl nagy esély arra, hogy Ukrajna rövidesen európai uniós tagjelölt ország lesz, mivel túl sok tagországnak nem tetszik ez az ötlet, továbbá igazságtalan lenne a nyugat-balkáni országokkal szemben is, amelyek már régóta várnak ugyanerre a státuszra". A kormányfő akkor azt is mondta: úgy véli, Ukrajna az ellene indított orosz háború előtt "nagyon messze volt" a tagjelöltségtől. Miután pénteken mégis üdvözölte, hogy az Európai Bizottság Ukrajnának tagjelölti státuszt ajánlott, hozzátette azt is, hogy a kormány "nem engedett ebben a kérdésben, és nem szeretné, ha elsietnék a folyamatot."

"A tagjelölti státusz elnyerése azt jelezné Ukrajnának, hogy támogatjuk őket. Döntő fontosságú Oroszország megállítása és Ukrajna győzelme a háborúban. Ha nem teszünk semmit, előbb vagy utóbb el kell gondolkodni azon, hogy ki lesz a következő áldozata az orosz agressziónak" - jelentette ki a holland miniszterelnök.

A brüsszeli bizottság pénteken Moldovának is a tagjelölt státusz megadását ajánlotta. Elnöke, Ursula von der Leyen közölte, hogy Moldova és Georgia is bizonyította elkötelezettségét az európai uniós értékek betartása iránt. Georgia esetében viszont a testület azt állapította meg, hogy meg kell adni az országnak az uniós tagság perspektíváját, de a tagjelölt státuszhoz még Tbiliszinek "rendeznie kell bizonyos kérdéseket".

Ukrajna február 28-án, Georgia és a Moldova március 3-án nyújtotta be felvételi kérelmét. Az uniós tagállamok vezetői június 23-24-i csúcstalálkozójukon vitatják meg a következő lépéseket.

(MTI)