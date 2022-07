Külföld :: 2022. július 4. 07:24 ::

Több ezer embernek el kell hagynia otthonát Délkelet-Ausztráliában

A sok eső árvizet okozott Délkelet-Ausztráliában, emiatt például Sydney délnyugati részén több ezer embert szólítottak fel a hatóságok, hogy hagyja el az otthonát - jelentették hírügynökségek.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az árvíz most a tavalyinál is súlyosabb lesz. Nemcsak a folyók megáradása okoz gondot, hanem a földcsuszamlás veszélye, valamint az is, hogy a viharos erejű szél hatására a tengervíz átömlik a gátakon. A veszély kiterjed Newcastle-tól egészen a Batemans-öbölig, ami egy körülbelül négyszáz kilométeres partszakasz, a közepén Sydney-vel. Több mint 200 milliméternyi eső esett a térségben, helyenként 350, és további várható a szolgálat szerint, a legnagyobb város más részei is víz alá kerülhetnek.

Ausztráliát különösen sújtják a klímaváltozás következményei, rendszeresen van szárazság, erdőtüzek és árvizek.

A katasztrófavédők - akiknek száz katona is segít - eddig 29 embert mentettek ki árvízveszélyből, egy kajakos azonban életét vesztette.

(MTI)