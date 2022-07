Külföld :: 2022. július 4. 10:21 ::

Kínai és orosz hadihajók haladtak el a Szenkaku-szigetek közelében, Japán tiltakozott

Kínai és orosz hadihajók haladtak el a Kelet-kínai-tengeren található Szenkaku-szigetek mellett, Japán felségvizeinek közelében hétfőn - közölte a tokiói kormány. Japán tiltakozott a lépés ellen.

A Szenkaku (kínaiul: Tiaojü)-szigetek japán fennhatóság alatt állnak, de Peking is igényt tart rájuk.

Helyi idő szerint reggel nyolc előtt egy kínai fregattra lettek figyelmesek a lakatlan szigetek közelében - tájékoztatott a japán védelmi minisztérium. Ezalatt egy orosz hadihajó is belépett a térségbe 7 óra 5 perckor, és csak 8 óra 16 perckor távozott onnan. Egy minisztériumi tisztségviselő szerint az orosz fregatt azért tett kitérőt, hogy elkerüljön egy tájfunt.

Kihara Szeidzsi kormánytitkár-helyettes elmondta, hogy Tokió tiltakozott Pekingnél az eset miatt. Hozzátette: országa "határozott, de higgadt választ ad" ezekre a tevékenységekre.

Kína az elmúlt időszakban igyekszik kiterjeszteni befolyását a térségben, illetve Oroszországgal is szorosabbra fűzte viszonyát. 2016 júniusa óta ez volt az első alkalom, hogy egyszerre jelentek meg kínai és orosz hadihajók a szigetek közelében.

A nemzetközi tengerjog szerint bármely ország hajói - a hadihajókat is beleértve - áthaladhatnak a parti országok csatlakozó övezetén, ha nem jelentenek fenyegetést az adott nemzet biztonságára. A csatlakozó övezet az ország partvonalától számított 12-24 tengeri mérföld között helyezkedik el. A kínai és az orosz hadihajók is ebben a térségben tartózkodtak, és nem léptek be Japán felségvizeire.

Tokió az elmúlt években többször rótta meg Kínát, mert a kínai parti őrség hajói ismételten megsértették a japán vizeket a Szenkaku-szigeteknél.

Az ukrajnai háború miatt Tokió és Moszkva viszonya is megromlott, mert Japán csatlakozott a nyugati országokhoz, és szankciókkal sújtotta Oroszországot.

A szigetország aggodalommal figyeli a mélyülő katonai együttműködést Peking és Moszkva között. Május végén kínai és orosz bombázók közösen gyakorlatoztak a Japán-tenger, a Kelet-kínai-tenger és a Csendes-óceán fölött.

(MTI)