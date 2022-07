Külföld :: 2022. július 30. 06:52 ::

Nagy-Britannia "átmenetileg" elősegíti a széntüzelésű erőművek működését

Nagy-Britannia kormánya elrendelte az angliai széntüzelésű erőművek működési feltételeinek átmeneti enyhítését a téli időszakra - jelentette be a brit környezetvédelmi, élelmiszerügyi és vidékfejlesztési minisztérium.

A tárca közleménye szerint az intézkedés, amelynek révén több erőmű nagyobb kapacitással működhet, az esetlegesen jelentkező energiabiztonsági problémák megoldását szolgálja.

A rendelet október elejétől jövő március végéig lesz hatályos.

Az országban több széntüzelésű erőmű üzemeltetője is a végleges leállásra készült; de a brit kormány az intézkedés ellenére is szem előtt tartja a 2024-re kitűzött klímavédelmi célokat, miszerint addigra minden széntüzelésű erőművet leállítanak az országban.

A nagy-britanniai National Grid áram-és gázszolgáltató cég csütörtökön közölte: az idei télen előfordulhatnak olyan időszakok, amikor "szűkös lehet az áramellátás", de előreláthatólag ki tudják majd szolgálni az igényeket.

A gáztüzelésű erőművek Nagy-Britannia energiaelőállításának 40 százalékát fedezték tavaly, és gázzal fűtenek a brit otthonok mintegy 80 százalékában.

Nem a szigetország az első, amely hasonló eszközökhöz nyúl, miután Oroszország - feltehetően az Ukrajna ellen indított háborúja által kiváltott nyugati szankciókra válaszul - jelentősen csökkentette a gázszállítást a kontinensre: Németország az elmúlt hetekben jelentette be, hogy több olaj- és széntüzelésű erőművet is újjáéleszt az energiabiztonság érdekében, ugyanakkor a klímavédelmi célkitűzések miatt Berlin is szigorúan ragaszkodik az intézkedés átmeneti jellegéhez.

(MTI)