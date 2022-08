Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2022. augusztus 3. 13:02 ::

A hazug németországi sajtó továbbra is eltitkolja a gyilkolászó migránsok nemzetiségét

Németországban 2022. július 12-én megöltek egy 17 éves német lányt, akinek haláláról, de leginkább a gyilkosság elkövetőjéről az ottani hazug sajtó (Lügenpresse) az elmúlt két héten a rá jellemző módon számol be. Igaz, a magyarországi sajtó pedig szinte teljesen elhallgatta a történteket. Tabitha Eberl meggyilkolása után ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy ez a hazug sajtó - a rendőrséggel karöltve - a végtelenségig igyekszik eltitkolni a gyilkosságokat elkövetők nemzetiségét és vallását, miközben szorgalmasan nácizza, rasszistázza, szélsőjobbozza a gyilkosságok miatt jogosan felháborodott németeket – írja a pi-news.net, a journalistenwatch.com és a zvw.de.



Tabitha Eberl (fotó: a családi albumból)

A rendőrség és a sajtó nem közli a gyilkos nemzetiségét

A 17 éves Tabitha Eberl a baden-württembergi Asperg kisvárosban 2022. július 12–én autóbuszra szállt, hogy bevásároljon a szomszédos Ludwigsburgban. Legalábbis ezt mondta otthon a szüleinek... Mivel estére nem tért haza, a szülők bejelentése alapján hollétének felkutatására rendőrségi nyomozás indult. A rendőrség munkáját drónok, helikopterek és keresőkutyák is segítették. A lány holttestét hat nappal később, július 18-án találták meg a Ludwigsburg melletti Markgröningen város határában. De a rendőrség már előtte két nappal, július 16-án házkutatást tartott a gyanúsított, Na’ím en-Namíní (35), egy Németországba 2018-ban érkezett szíriai férfi lakásán.

Az áldozatánál több mint kétszer idősebb férfit a bíróság döntése alapján még a házkutatás napján előzetes letartóztatásba helyezték. A „menekült” azonban mindmáig nem hajlandó együttműködni a nyomozókkal, azaz él a hallgatás jogával. A gyilkos nevét, nemzeti hovatartozását, vallását, illetve azt, hogy ellene korábban volt-e bárminemű hatósági eljárás, a rendőrség és a fősodratú sajtó két héttel a letartóztatása után sem hajlandó közölni. Ahogy ez lenni szokott, természetesen a még folyamatban levő nyomozásra való tekintettel. Ezért aztán a nemzeti hangvételű, a migránsáradatot ellenző, s ezért a politikai „elit” és az őket kiszolgáló hazug sajtó által nácinak, szélsőjobbnak és rasszistának nevezett világhálós portálok, közösségi oldalak végezték el ezt a feladatot az elmúlt két hét folyamán.



Tabitha Eberl (fotó: a családi albumból)

Németországban is „fiúnak” és „fiatalnak” mondják a nemzetidegen elkövetőt

A rendőrség tehát mindmáig nem közli azt a tényt, amit Németországban már a szörnyű bűntett másnapján szinte mindenki tudott: a gyilkosság elkövetője ezúttal is migráns, míg az áldozat német. Így szokott ez lenni Németországban. Az innen-onnan már megismert elkövetőről körülbelül olyan információt adnak ki, amilyent nálunk szoktak, amikor a cigány elkövetőt csak „fiúnak”, „fiatalnak” vagy „kiskorúnak” nevezik. Ezért Németországban leginkább a Identitárius Mozgalom (Die Identitäre Bewegung – IB), a Harmadik Út (Der Dritte Weg) párt és a Politikailag Inkorrekt nevű világhálós hírportál (pi-news.net) igyekszik megtörni a hatóság és sajtó elhallgatását.



Naím en-Namíní szíriai migráns - BMW 320-as autójával pózol (fotó: Fb)

Amikor a rendőrkapitányság az idegengyűlölet ellen tesz

A közel három héttel ezelőtt meggyilkolt német lány városában és a környező településeken a Németországban ismert véleményterror és az azonnali lenácizás ellenére sokan fölháborodtak, és követelték az Angela Merkel által behívott és beengedett migránsok azonnali kiutasítását. A Ludwigsburger Kreiszeitung című regionális újság, akárcsak a német nyelvű „hazug sajtó” többi orgánuma a gyilkosság óta szinte naponta ír a „szélsőjobboldali, a helyzetet kihasználó, uszító csoportokról”. A ludwigsburgi rendőrkapitányság, amelynek az lenne az elsődleges feladata, hogy megvédje a németeket a gyilkos migránsoktól, július 19-én, egy nappal Tabitha holttestének megtalálása után az „idegengyűlölet” (a németek idegengyűlöletéről van szó – H. J.) elleni hatósági föllépés szükségéről nyilatkozik a fentebb említett regionális libsi lapnak:

A rendőrség is kritikusan szemléli a saját közösségi oldalára beírt gyűlöletkeltő kommenteket, miután már ott is terjedt az idegengyűlölet. A rendőrség hétfőn délután letiltotta a kommentfunkciót a lány haláláról szóló sajtóközlemény után. Bárki ellen, aki gyűlöletkeltő megjegyzéseket ír, büntetőeljárás indul - mondta a ludwigsburgi rendőrkapitányság szóvivője.



Naím en-Namíní – él a hallgatás jogával (fotó: Fb)

A legolvasottabb lapok is polkorrektek

De nézzük, miként tudósítottak a Ludwigsburger Kreiszeitung regionális lapnál jóval nagyobb újságok a 17 éves lány meggyilkolásáról, pontosabban a gyilkosról. A német sajtó világában fehér hollónak számító pi-news.net (Politikailag Inkorrekt Hírek) angol nevű, de német nyelvű hírportál egy nappal a lány holttestének megtalálása után kitett hírének címe ez volt: Aspergben brutálisan meggyilkoltak egy 17 éves lányt – a sajtó eltitkolja az elkövető származását.



Az emlékkereszt az eredeti helyén, a háborúban elesett hősök emléktáblája előtt (fotó: Ludwigsburger Kreiszeitung)

A pi-news.net hírportál ezután leírja, hogy a gyilkost, a 35 éves gyanúsítottat letartóztatták, s erről a jelentősebb regionális lapok is beszámoltak. Amit azonban szinte mindegyik orgánum titokban tart, az az elkövető nemzetisége. A hírportál végül emlékezetet: Baden-Württemberg tartomány (amelynek területén a gyilkosság történt – H. J.) két legnagyobb, legolvasottabb lapja, a Stuttgarter Nachrichten (StN) és a Stuttgarter Zeitung (StZ) is meglehetősen homályosan megfogalmazva számol be az esetről. Íme az utóbbi újság ködösítő megfogalmazása:

A stuttgarti ügyészség azt is közölte, hogy szombaton letartóztattak egy 35 éves gyanúsítottat. A körülmények ismeretében a nyomozók azt feltételezik, hogy Tabitha E. gyilkosság áldozata lett.



A polgármester felveszi a keresztjét – a feladatra nem talált alkalmas embert (fotó: Martin Sellner)

A polgármester fölveszi a keresztet - és elviszi a mobil WC mellé

Az Identitárius Mozgalom (IB) aktivistái 2022. július 24-én Aspergben, a meggyilkolt lány szülővárosában fehér keresztet állítottak a Templom téren, pontosabban a téren álló evangélikus Mihály-templom oldalfalába épített első világháborús hősi emlékmű elé. A keresztre ráírták: Tabitha E. emlékére. † 2022. július 12.



A kereszt már a kapun belül – a mobil WC mellett (fotó: Martin Söllner)

Csakhogy Aspergben, Tabitha szülővárosában aznap éppen városnapot tartottak. Christian Eiberger polgármester (független) azonban zavarónak és bosszantónak találta az „ünneprontó” kereszt jelenlétét, és saját kezűleg vitte át egy távolabbi helyre, előbb a templomudvarra nyíló kapu elé, majd a kapun belüli részre, a mobil WC mellé. Később a sajtónak azt nyilatkozta: azért távolította el az emlékkeresztet, mert az Identitárius Mozgalom előzőleg nem egyeztetett a meggyilkolt lány hozzátartozóival, s a kereszt különben is ott volt felállítva, ahol zenészek később helyet foglaltak.



Christian Eiberger polgármester a Südwestrundfunk tudósítójának panaszkodik az őt érő szélsőjobbos támadásokról (fotó: SWR-videórészlet)

A polgármester azt is elmondta a tettével rokonszenvező hazug sajtónak: azért volt kénytelen saját kezűleg eltávolítani a keresztet, mert erre a feladatra hirtelen nem talált alkalmas embert. Közölte még, hogy az emlékkereszt áthelyezése után őt ért neonáci, identitárius és egyéb világhálós gyűlöletkampány miatt feljelentést tett a Bűnügyi Rendőrségen (Kripo) és az Alkotmányvédelmi Hivatalban.

