Indiana államban áldásos magzatvédelmi törvényt hoztak

Indiana állam kormányzója aláírta a "terhességmegszakítás" szabályainak megszigorításáról szóló törvényt.

A középnyugati állam szenátusa és képviselőháza pénteken szavazta meg a szigorítást, az amerikai legfelsőbb bíróság júniusi döntése nyitotta meg előtte az utat. Indiana az államok közül elsőként élt a legfelsőbb bíróság által biztosított újraszabályozás lehetőségével.

Eric Holcomb kormányzó aláírásával a magzatgyilkosság lehetősége csak bizonyos kivételek mellett marad meg. Ezek közé tartozik, ha a "terhesség" erőszak és vérfertőzés útján jön létre, valamint megmarad az abortusz joga, ha az anya életét és egészségét fenyegeti veszély. A várandósság megszakítható abban az esetben is, ha a magzatnál az élettel össze nem egyeztethető rendellenességet állapítanak meg.

Republikánus törvényhozók a jogszabály vitájában szerették volna a kivételek körét csökkenteni, de ezt a módosítást leszavazták.

A szavazás után Wendy McNamara republikánus képviselő újságíróknak Indiana államot "a nemzet egyik legéletpártibb tagállamának" nevezte.

Indiana állam törvényei a fogantatástól számított 20 héten belül eddig lehetővé tették a magzatgyilkosságot.

Korábban a héten Kansas államban népszavazáson utasította el a többség, hogy a törvényhozók megváltoztathassák a magzatgyilkosság szabályozását. A választóktól arra vártak választ, hogy egyetértenek-e az állam alkotmányának módosításával, ami lehetővé tette volna, hogy a törvényhozók napirendre vegyék a magzatgyilkosság kérdését. Az alkotmánymódosítást abortuszellenes, életvédő csoportok kezdeményezték, Tiszteljük mindkettőjüket (Value Them Both) címmel indítottak kampányt.

Kansas állam alkotmánya eddig természetes jogként tartalmazta az abortusz lehetőségét. Ősszel több hasonló szavazás várható egyebek között Kentuckyban, Kaliforniában, Vermontban és valószínűleg Michiganben is.

A magzatgyilkosságról szóló vita az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának júniusi döntése után erősödött fel. A bíráknak az úgynevezett Roe kontra Wade ügyben hozott döntése megszüntette az "abprtuszjog" 1973-as szövetségi védelmét, és a tagállamok jogkörébe utalta a szabályozást.

(MTI nyomán)