2022. augusztus 31.

Leállítja az EU a vízumok könnyített kiadását az oroszoknak

Leállítja a schengeni vízumok könnyített kiadását az orosz turistáknak az Európai Unió. A vízumkönnyítési megállapodás felmondása várhatóan októberben lép életbe - jelentette be Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az EU-tagországok külügyminisztereinek kétnapos informális találkozója utáni sajtótájékoztatón szerdán Prágában.

Az eseményen elhangzott: a vízumok könnyített kiadásának leállítása kompromisszumnak tekinthető, mert a tagállamok eltérően viszonyulnak a kérdéshez. A balti államok, Lengyelország, Finnország és Csehország képviselői a prágai találkozón a vízumkiadás teljes leállítása mellett érveltek. A másik oldalon többek között Németország, Franciaország és Ausztria ellenezték ezt a lépést.

Az általános érvényű vízumtilalmat az orosz állampolgárokkal szemben Magyarország is ellenezte. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon megjelent nyilatkozatában azt mondta, az általános vízumtilalom ellen több tagország is felszólalt, "így tettem én is" - szögezte le a magyar diplomácia irányítója.

"A könnyített vízumkiadás befagyasztása jó irányba tett lépés, de nem elégséges" - fogalmazta meg a cseh álláspontot Jan Lipavsky, de elismerte, hogy kompromisszumra van szükség. Úgy vélekedett: Európának "meg kell mutatnia Oroszországnak, hogy egységes, képes megegyezni", szerinte a jelenlegi nemzetközi helyzetben "az EU-nak erős politikai jelzést kell küldenie Moszkvának".

Az Európai Bizottság és a további illetékes intézmények most azon fognak dolgozni, hogyan oldják meg a balti államok problémáját, amelyek határain keresztül az orosz állampolgárok százezrei áramlanak Európába - mutatott rá a cseh külügyminiszter.

A vízumkiadás teljes leállítása az oroszoknak lehetetlenné tenne bármiféle kapcsolatokat az orosz civil társadalommal - nyilatkozta a találkozó után Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter újságíróknak.

Az Európai Unió és Oroszország 2007-ben kötöttek megállapodást a vízumkiadásról. A dokumentum orosz kormányzati tisztviselőket és a vállalkozókat érintő részét az EU már korábban hatályon kívül helyezte. A turistákat érintő rész befagyasztása azt jelentené, hogy az orosz állampolgárok által beadott vízumkérelmeket már nem kezelnék gyorsított eljárásban, tehát elbírálásuk hosszabb ideig tartana, és jelentősen megdrágulnának.

A prágai fórumon résztvevő diplomaták szerint például a vízum az eddigi 35 euró helyett 80 euróba kerülhet, és jóval nehezebb lesz az ismételt belépésre szóló vízum beszerzése is.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden értelmetlennek nevezte az EU várható döntését vízumügyben, ugyanakkor jelezte: Moszkva reagálni fog az EU lépésére.

