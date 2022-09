Több kijevi politikus is azzal vádolja Németországot, hogy figyelmen kívül hagyja Ukrajna fegyverigényeit, írja az Index. Dmitro Kuleba külügyminiszter a következőket írta Twitteren:

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?