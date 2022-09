Külföld :: 2022. szeptember 25. 08:03 ::

Roger Waters nem várta meg, hogy az ukránrajongó Krakkó demokratikusan kitiltsa

Törölte a krakkói koncertjeit Roger Waters, miután a helyi önkormányzat arról szavazott volna a napokban, hogy nyilvánítsák nemkívánatos személynek a városban az orosz-ukrán háborúról tett megjegyzései miatt - írja az AP nyomán a Telex.

Waters áprilisban kétszer lépett volna fel a Tauron Arena színpadán, de a zenész menedzsere minden indoklás nélkül lemondta a koncerteket.

Waters korábban egy nyílt levelet írt az ukrán elnök feleségének, Olena Zelenszkának, amiben azt írta, hogy Ukrajnában tevékenykedő extrém nacionalisták miatt lépett rá az ország a háború felé vezető ösvényre. A zenész kritizálta a nyugati országokat is, amiért fegyverekkel segítik Ukrajnát.



Fotó: Rob Grabowski / AP

A lengyel sajtó szerint a krakkói önkormányzat arra készült, hogy szavazást tartson arról: beengedik-e Waterst egyáltalán a városba a nyílt levélben emlegetett, felháborodást keltő okfejtései miatt.

Roger Waters 2023 tavaszán Budapesten is fellép . A koncertre április 23-án kerül majd sor az MVM Dome-ban, elvileg pont Krakkóból érkezett volna.

A This Is Not A Drill című 40 állomásos koncertkörút március 17-én Lisszabonban indul és 14 országot érint. A koncerten 20 dal hangzik majd el, Pink Floyd- és Roger Waters-szerzemények, többek között az Us & Them, a Comfortably Numb, a Wish You Were Here és az Is This The Life We Really Want?, valamint debütál Roger Waters vadonatúj, The Bar szerzeménye.

A jegyértékesítés október 3-án indul.