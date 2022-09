Külföld :: 2022. szeptember 27. 17:47 ::

Jogvédő szervezet: több mint hetvenen haltak meg Iránban az utóbbi tíz nap tüntetései során

Tizennégy helyszínen legalább 76 ember, köztük hat nő és négy gyerek halt meg Iránban az utóbbi tíz nap tüntetései során - közölte az oslói székhelyű Iran Human Rights (IHR) nevű jogvédő szervezet kedden.

A szervezet állítása szerint videófelvételeket is be tud mutatni annak bizonyítékaként, hogy az iráni rendfenntartó erők éles lőszerrel is lőttek a tiltakozókra. Hétfő este nemcsak Teheránban, hanem több vidéki városban is kiújultak a tüntetések. Az országos tiltakozás oka, hogy szeptember 13-án meghalt egy őrizetbe vett fiatal kurd nő, a 22 éves Mahsza Amini, akit azért tartóztattak le, mert nem viselte előírásszerűen a kötelező fejkendőt.

A jogvédők egyik videófelvételén az ország észak-nyugati részén lévő kurd területen lezajlott tüntetés látható, ahol nők álltak fel az autók tetejére és levették fejkendőiket. A közeli Tabrizban a rendőrség könnygázgránátokat dobott a tüntetők közé, és a felvételen lövések is hallhatók.

Az AFP hírügynökség által közölt felvételen rendfenntartók gumibotozzák a tüntetőket, akik a legfőbb vallási vezető, Ali Hamenei és elődje, Homeini ajatollah fotóit tépték szét.

Az emberi jogvédő szervezetek szerint a tüntetők több helyszínen köveket dobáltak, valamint rendőrautókat és középületeket gyújtottak fel. Válaszul a rendfenntartók Szanandadzs és Szardast városban több ízben is a tömegbe lőttek, a jogvédők szerint ólomlövedékekkel és éleslőszerrel egyaránt. További felvételeken fiatal iráni nők láthatóak, amint a felvonulók biztatására elégetik a fejkendőjüket és jelképesen levágják a hajukat.

A közösségi médiában megjelent hírek szerint több egyetemen órák maradtak el, több oktató is felmondott, mert több egyetemistát is letartóztattak.

A Reuters hírügynökség beszámolójában kiemelte, hogy a közösségi médiában megjelent videófelvételek és beszámolók hitelességét egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.

Az iráni hatóságok legutóbbi hivatalos jelentése szerint a Mahsza Amini szeptember 16-i halálhírét követően kezdődött tüntetések során eddig 41-en haltak meg, a letartóztatottak száma 1200.

A NetBlocks nevű internetfigyelő csoport Twitter-üzenete szerint az iráni hatóságok több országrészben is korlátozzák az internethozzáférést, hogy ne kerülhessenek helyszíni felvételek a világhálóra.

A konzervatív irányvonalat képviselő Ebrahim Raiszi iráni elnök szombati üzenetében kemény és határozott fellépést kért a rendőrségtől. Véleménye szerint "a tüntetők az ország békéjét és biztonságát veszélyeztetik, ezért nem lehet elnéző az igazságszolgáltatás velük szemben".

Ugyanakkor Huszein Nuri Hamedani nagyajatollah, a konzervatív Hamenei ajatollah egyik támogatója arra szólította fel a hatóságokat, hogy "a tüntetők kéréseire is legyenek tekintettel".

A mostanihoz hasonló tüntetéshullám 2019 novemberében robbant ki utoljára Iránban: akkor elsősorban az üzemanyagok jelentős árnövekedése és az életszínvonal csökkenése miatt vonultak utcára az emberek. A hivatalos adatok szerint a 2019-ben lezajlott tüntetéseknek 230 halálos áldozata volt.

(MTI)