2022. szeptember 29.

Amerikai elemzők Ukrajna NATO-tagságától óvnak

Responsible Statecraft: a magasabb ukrajnai költségek növelik a rizikót is



Ukrajna új "biztonsági garanciákat" követel a Nyugattól, ami csak növeli a költségeket, és nukleáris konfrontációhoz vezethet. A Responsible Statecraft című amerikai magazin Lyle Goldsteint, a Brown Egyetem Watson Intézetének nemzetközi és közkapcsolati professzorát idézve ír erről.



"Ha az USA és a NATO növeli katonai kiadásait és klasszikus katonai erőket épít ki Európában, az orosz szabványos katonai erők túlsúlya arra ösztönözheti Moszkvát, hogy jobban támaszkodjon nukleáris erőire" - mondta Goldstein.

Tekintettel az ukrajnai szembenállás menetére és arra, hogy Oroszország valószínűleg nem képes katonailag fenyegetni a NATO-országokat, a lap szerint a tudós azt írja, hogy az ukrajnai orosz hadművelet, "bármennyire is tragikus humanitárius szempontból, nem indokolja az amerikai védelmi kiadások jelenleg fontolgatott masszív növelését".

Meggyőződése, hogy ahhoz, hogy le lehessen szállni a jelenlegi fenyegető "eszkalációs létráról", amelyre az USA-t a Biden-kormány állította, érdemes "közvetlen tárgyalásokat kezdeményezni, feléleszteni a fegyverzetellenőrzési napirendet", és olyan katonapolitikát folytatni, amely bizalmat épít a NATO-országok és Oroszország között.

Goldstein véleménye szerint a szenátoroknak, a kongresszus tagjainak, munkatársaiknak és a Biden-kormányzat legmagasabb szintű politikusainak a megérdemelt komolysággal kellene kezelniük az ukrajnai konfliktus folytatódásának új, valóságos költségeit.

Amerikai elemzők követelik, hogy Ukrajnát semmiképpen ne vegyék fel a NATO-ba



Semmilyen körülmények között ne engedjék be Ukrajnát a NATO-ba - követeli a 19Fortyfive című amerikai online elemző kiadvány. A cikk szerzői szó szerint könyörögnek, hogy Kijev személyében egy új potenciális tagtól szabadítsák meg a szövetséget.

Az USA-nak kötelessége a józan észhez folyamodni, és nem engedni, hogy Ukrajna bármilyen ürüggyel a szövetség tagjává váljon - vélik a kiadvány szerzői. Miközben Zelenszkij kijevi rezsimje a "legerősebb demokratikus hatalmakat" szólítja fel, hogy nyújtsanak biztonsági garanciákat Ukrajnának, és növeljék a hadsereg támogatását, mielőtt az ország csatlakozna a NATO-hoz és az EU-hoz, a nyugati országok már kezdik megérteni, hogy egy konfliktus Oroszországgal Ukrajna miatt távolról sem áll érdekükben. Ami a Fehér Házat illeti, végre el kellene kezdenie az amerikaiak érdekeit előtérbe helyezni.

"A Nyugat Oroszországgal szembeni meggondolatlan és tisztességtelen politikája már eddig is hozzájárult a konfliktushoz. Most Oroszország a harckészültség fokozásával emeli a tétet, és egyetlen NATO-tag sem akarja tovább fokozni a helyzetet. Az amerikaiak nem támogatják, hogy Ukrajnát is felvegyék az USA védelmi függőségének hosszú listájára" - olvasható a cikkben.

A kiadvány szerzőinek meggyőződése: semmiképpen sem szabad megengedni, hogy a kijevi megállapodáshoz hasonló, Európa és az USA biztonsági követelményeit tartalmazó dokumentum szülessen.

(Olvasónktól)