Külföld :: 2022. október 13. 20:14 ::

Kiengedik a börtönből a Miss Hitler szépségverseny résztvevőjét

Idő előtt kiszabadul a börtönből egy 25 éves nő, akit egy "illegális terrorszervezet" tagjaként csuktak le három évvel ezelőtt az Egyesült Királyságban - írja az Index.

Alice Cuttert 2020-ban, három társával együtt azért ítélték börtönbüntetésre, mert a National Action nevű, az országban betiltott neonáci szervezetnek volt a tagja.

A nő a bíróságon még tagadta, hogy tagja lett volna a National Actionnek, holott részt vett a szervezet több rendezvényén is – amelyeken többek közt „Hitlernek igaza volt” feliratú transzparensek is előkerültek. Alice Cutter a szervezetben vállalt tagság miatt végül hároméves börtönbüntetést kapott, de most, 2 év és 2 hónap letöltése után, jó magaviselete miatt feltételesen szabadlábra helyezik.

A The Sun szerint a 25 éves nőt hétfőn értesítették arról, hogy kiszabadul a börtönből, miután alapos vizsgálattal megbizonyosodtak arról, hogy nem jelent veszélyt a társadalomra. A szabadulás után azonban egy elektromos nyomkövetőt kell viselnie, valamint bizonyos keretek között korlátozhatják a mozgási szabadságát is.

A lap azt is megjegyzi, hogy Alice Cutter korábban részt vett a "szélsőségesek" által megrendezett Miss Hitler szépségversenyen is, ahol Miss Buchenwald néven indult. A neonáci szépségverseny résztvevői közül már korábban is voltak olyanok, akik egy-egy bűncselekménybe keveredtek, a 2019-es verseny győztese például – az olasz rendőrség gyanúja szerint – fel akart robbantani egy NATO-bázist Olaszországban.