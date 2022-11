Külföld :: 2022. november 5. 08:20 ::

Máris repült a Twitter-alkalmazottak fele, mert balos nyomásra nagy hirdetők távoztak

A Twitter mikroblog platform elbocsátotta alkalmazottainak felét - derül ki a cég biztonsági és integritásért felelős, "szép" nevű, korábban Trumpékat nácizva cenzúrázó vezetője, Yoel Roth a tweetjéből.

Roth közleménye szerint a félretájékoztatás és a káros tartalmak terjedésének megakadályozásáért felelős csapatának 15 százalékát érintik az elbocsátások.

Az elbocsátás mértékéről Roth tweetje volt az első megerősítés a Twitter részéről. Az "alkalmazottak fele" a Twitter esetében úgy 3700 főt jelenthet. Elon Musk, a cég tulajdonos-vezérigazgatója Twitter üzenetben annyit közölt, hogy "minden elbocsátottnak, három hónapos végkielégítést ajánlottunk fel".

A Twitter Egyesült Államokban alkalmazott dolgozói már csütörtökön csoportos keresetet nyújtottak be a cég ellen azzal a váddal, hogy nem tartja be a tömeges elbocsátásoknál előírt 60 napos felmondási időt, ami sérti a kaliforniai és a szövetségi törvényeket.

Az elbocsátott alkalmazottak egy korábbi bejelentésnek megfelelően pénteken emailban kapták meg az értesítést, hogy ez az utolsó munkanapjuk a cégnél - jelentette a Bloomberg hírügynökség.

Az elbocsátásokat a cég vezérigazgatója azzal kommentálta, hogy "nem látott más lehetőséget", mert a Twitter napi négymillió dollárt veszít a hirdetők távozása miatt. Ugyanis aktivista csoportok nyomást gyakoroltak a nagy hirdetőkre, hogy vonják vissza reklámmegrendeléseiket. Musk egy pénteki befektetői konferencián ezt "az Alkotmány első kiegészítése elleni támadásnak" nevezte.

Yoel Roth ugyanakkor megerősítette, hogy a Twitter továbbra is ellenőrzi a mikroblogüzenetek tartalmát azt követően is, hogy a milliárdos Elon Musk átvette a vállalatot. Musk nem sokkal Roth után maga is közölte: "hogy teljesen egyértelmű legyen, a Twitter továbbra is elkötelezett a tartalom ellenőrzése mellett".

(MTI nyomán)

Eközben az ún. amerikai jobboldalhoz sorolt megmondóemberek éppen Yoel Roth-ban látják a problémát: