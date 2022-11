Külföld :: 2022. november 19. 17:34 ::

III. Király kitiltotta a királyi rezidenciákról a libamájat

A királyi rezidenciákon többé nem szolgálnak fel libamájat – erősítette meg a Buckingham-palota állatjogi aktivistáknak írt levele, számol be a BBC nyomán Mandiner.

A királyi ház azt írta a Peta (People for the Ethical Treatment of Animals – Emberek az Állatok Etikus Kezeléséért) kampánycsoportnak, hogy a királyi rezidenciákon nem árusítanak és nem szolgálnak fel libamájat a jövőben.

A szervezetnek küldött levélben megerősítik, hogy a libamájtilalom a királyi házban és az összes királyi rezidencián érvényben van, beleértve a Balmoralt, Sandringhamet, a windsori kastélyt, a Hillsborough kastélyt és a Buckingham-palotát.

Az Egyesült Királyságban tilos a libamáj előállítása, de nem tilos az eladása vagy behozatala.