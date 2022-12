Elon Musk amerikai milliárdos kedden bejelentette, hogy addig marad a Twitter közösségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás vezérigazgatója, amíg nem talál valakit, aki kész átvenni a helyét a vállalat élén.

A bejelentés annak a nem hivatalos közvélemény-kutatásnak a következménye, amelyet ő maga kezdeményezett a Twitter használói körében, és amelyben azt tudakolta, hogy szeretnék-e, hogy továbbra is ő maradjon a közösségi hálózat élén. A milliárdos közölte, hogy a szavazás eredményét kötelezőnek tekinti magára nézve. A szavazók többsége Musk távozására voksolt.

"Le fogok mondani vezérigazgatóként, amint találok egy olyan embert, aki elég bolond ahhoz, hogy vállalja ezt a munkát" - írta a Twitteren.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.