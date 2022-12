Külföld :: 2022. december 22. 08:06 ::

Putyin: ami most történik, tragédia, de nem a mi hibánk

Vlagyimir Putyin úgy véli, hogy Oroszország nem hibás az ukrajnai háborúért, és hozzátette, hogy a két szláv ország „osztozik a tragédiában” – idézi a BBC.

Az orosz elnök a magas rangú katonai vezetőknek tartott televíziós beszédében azt mondta, hogy Ukrajnát továbbra is „testvéri nemzetnek” tekinti.

Azt állította, hogy a konfliktus „harmadik országok politikájának eredménye”, és nem az orosz politika következménye. Putyin elnök szerint a Nyugat agymosást végzett a posztszovjet köztársaságokban, kezdve Ukrajnával. Így nyilatkozott:

Évekig próbáltunk jószomszédi kapcsolatokat kiépíteni Ukrajnával, kölcsönöket és olcsó energiát kínálva, de ez nem működött. Nincs mivel vádolni minket. Mindig is testvéri népnek tekintettük az ukránokat, és most is így gondolom. Ami most történik, az tragédia, de nem a mi hibánk