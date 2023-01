Külföld, Holokamu :: 2023. január 26. 11:08 ::

Harmincéves husika kellett az agg holotúlélőnek, de ezúttal rosszul sült el az üzlet

A csaló egy társkereső oldalon fűzte be a vén zsidót, akit többek között 1 milliárd forintnak megfelelő összeggel károsított meg, de autót, lakást, luxuscikkeket is vett magának a pénzéből. Akár 20 évet is kaphat.

A 36 éves Peaches Stergo, vagy álnevén Alice, kiforgatott a vagyonából egy 87 éves holokauszt-túlélő férfit – írja a CNN nyomán a 24.

A nő 2,8 millió dollárt (kb. 1 milliárd forint), egy Rolex órát és más luxuscikkeket zsákmányolt tőle – jelentette az ügyészség.

Michael J. Driscoll, az FBI New York-i irodájának igazgatóhelyettese elmondta, az idős manhattani férfi párt keresett magának, hét éve egy társkereső oldalon ismerkedett meg Stergóval.

Az ügyészek szerint a nő 2017-ig alkalmanként pénzt kért tőle, hogy fizessen az ügyvédjének, ezután viszont különböző hazugságokkal elérte, hogy havonta kapjon egy 50 ezer dolláros (kb. 18 millió forint) csekket.

A vádirat szerint a nő banki alkalmazottnak adta ki magát, és hamis számlákat küldött neki egy hamis e-mail címről, és azt ígérte, visszafizeti a pénzt.

Az ügyészség közlése szerint Stergo a pénzből házat, hajót és több autót is vásárolt magának, de luxusutazásra, ékszerekre és márkás ruhákra is költött belőle.

Az idős férfi egy alkalommal mindent elmondott a fiának, aki felismerte a csalást, és elárulta neki, hogy átverték. A 87 éves férfi ezután nem küldött több pénzt a nőnek, de addigra már a házát is elveszítette.

Ha Stergót elítélik, akár 20 év börtönt is kaphat.