175 éve ért véget az amerikai-mexikói háború - akkor valamiért nem aggódtak a jenkik más államok területi épségéért

Százhetvenöt éve, 1848. február 2-án írták alá a két éven át tartó amerikai-mexikói háborút lezáró Guadalupe Hidalgó-i békeszerződést, amely Mexikó addigi területeinek közel felét az Egyesült Államoknak juttatta.

Az Egyesült Államok 1783-ban Nagy-Britanniával, Mexikó pedig 1821-ben Spanyolországgal szemben vívta ki függetlenségét. Mindkét fiatal állam gyors fejlődésnek indult, Mexikó új alkotmánya szerint szövetségi köztársasággá vált és már 1829-ben eltörölte a rabszolgaságot. A nyugat felé terjeszkedő Egyesült Államok területe rövid időn belül sokszorosára nőtt: az őslakos törzseket kíméletlenül uralmuk alá hajtották, megvásárolták Franciaországtól Louisianát, a Mexikói-öböltől Kanadáig terjedő, kétmillió négyzetkilométernyi földsávot, megszerezték Spanyolországtól Floridát és az ekkor mexikói fennhatóság alatt álló Texasban is egyre többen telepedtek le. A déli szomszédnak ezzel kapcsolatban eleinte nem voltak ellenvetései - hiszen az ország északi területei meglehetősen gyéren lakottak, elmaradottak és a fővárosból nehezen kormányozhatók voltak -, azonban a helyzet gyorsan megváltozott.

Texas lakossága a következő másfél évtizedben folyamatosan nőtt, új városok létesültek, a gazdaság rohamos fejlődésnek indult - főként az Egyesült Államok területéről érkező, zömében angol nyelvű telepeseknek köszönhetően, akiknek egyre kevésbé tetszett, hogy mexikói fennhatóság alatt álltak. Texas 1836-ban kikiáltotta függetlenségét, amit a központi kormányzat lázadásnak tekintett és fegyverrel igyekezett megakadályozni. Alamo ostroma, amelynek során maroknyi texasi életét feláldozva állt ellen a túlerőnek, az amerikai nemzettudat része lett. A mexikóiak végül csúfos vereséget szenvedtek és López de Santa Anna tábornok, a mexikói államfő is fogságba esett. Santa Anna életéért cserébe aláírta a Texas függetlenségét biztosító szerződést, bár azt szabadon bocsátása után semmisnek minősítette arra hivatkozva, hogy fogolyként, kényszerítés alatt cselekedett.

Két évvel később Mexikó az úgynevezett cukrászdaháborúban a franciáktól is vereséget szenvedett, akik óriási mértékű kártérítésre kötelezték a közép-amerikai államot. Ezzel egy időben a független Texasi Köztársaságban egyre többen követelték a csatlakozást az Egyesült Államokhoz, azonban a mexikói kormány, amely továbbra is saját területének tekintette Texast, világossá tette: ennek akár fegyverrel is elejét fogja venni. Az Egyesült Államokban sem volt mindenki a csatlakozás pártján, hiszen Texasban engedélyezték a rabszolgatartást, az északi államok pedig nem akartak még egy rabszolgatartó államot befogadni.

A kérdés 1844-ben dőlt el, amikor a terjeszkedést zászlajára tűző James K. Polk nyerte meg az elnökválasztást. Polk egyik első rendelkezéseként felkérte Texast a csatlakozásra, sőt ajánlatot tett a mexikói kormánynak a Csendes-óceán és Texas között fekvő Alta California és Nueva Mexico tartományok megvásárlására 25 millió dollárért. A déli szomszéd erről természetesen hallani sem akart, ezért Polk - felhasználva a Texas és Mexikó vitatott határán, a Rio Grande folyónál történt csetepatét - rávette a Kongresszust, hogy 1846. május 16-án üzenjen hadat Mexikónak.

Bár Mexikó belpolitikai válsággal küzdött (csak 1846-ban négy elnök váltotta egymást, Kaliforniában lázadás tört ki és elzavarták a kormányzót, majd texasi mintára szakadár államot hoztak létre), a létszámban, felkészültségben és utánpótlás terén is fölényben lévő amerikai hadsereg a mexikóiak jobb terepismerete miatt csak lassan tudott haladni, ráadásul a katonákat járványok tizedelték. A Polk által remélt gyors győzelem helyett elhúzódó és véres háború alakult ki, fordulat csak 1847 februárjában történt, amikor az amerikaiak a mexikói hátországba helyezték át a hadműveleteket. Winfield Scott tábornok csapatai partra szállva bevették Veracruz kikötővárost, majd szeptemberre Mexikóvárost is. A főváros eleste megtörte az ellenállást, a mexikói katonák tömeges dezertálásba kezdtek.

A béketárgyalások a katonai győzelem után is kényes kérdésnek bizonyultak, mert Washingtonban többen egész Mexikó annektálása mellet kardoskodtak, míg a mexikóiak többsége ellenzett minden területi engedményt. Polk egy idő után felmentette béketárgyalóját, Nicholas Tristet, aki erről nem vett tudomást és nyélbe ütötte a békét az összeomlott mexikói kormány képviselőivel.

Az 1848. február 2-án aláírt Guadalupe Hidalgó-i béke értelmében Texas az Egyesült Államok 28. tagállama lett, határfolyónak a Rio Grandét jelölték ki. Ugyancsak az Egyesült Államokhoz került Mexikó korábbi területének több mint a fele, mintegy 1,36 millió négyzetkilométer, a mai Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona, Új-Mexikó, valamint Wyoming és Colorado tagállamok egy része. Az Egyesült Államok ezért 15 millió dollárt fizetett, az új területeken élők választhattak, hogy visszaköltöznek Mexikóba vagy felveszik az amerikai állampolgárságot - döntő többségük az utóbbi mellett tette le voksát.

A háborút követően Mexikó gazdasági válságba süllyedt, fejlődése messze elmaradt az Egyesült Államokétól. Azonban a megszerzett területek integrálása sem zajlott zökkenőmentesen: állandó konfliktust jelentett a rabszolgatartás kérdéséhez való viszonyulás, egyre markánsabb lett az észak-dél ellentét, amely végül 1861-ben a polgárháború kitöréséhez vezetett.

(MTI)