Kijev szerint tíz napon belül elindul a nagy orosz offenzíva

Tíz napon belül elindulhat az oroszok nagy, átfogó offenzívája – erről beszélt egy ukrán tisztviselő a Financial Times vasárnap megjelent cikke szerint.



Ukrán katonák egy 203 milliméteres Pion önjáró löveggel támadják az orosz állásokat Bahmut közelében 2022. december 16-án (fotó: MTI / AP / Libkos)

Az utóbbi napokban egyre több információ érkezett arról, hogy rövidesen elindulhat a nagy orosz offenzíva, amelyre gyakorlatilag már tavaly ősz óta számítanak az ukránok.

Most a Financial Times arról írt, hogy egy ukrán katonai tanácsadó azt mondta nekik, „nagyon biztos értesüléseket” szereztek arról, hogy Oroszország tíz napon belül elindítja az offenzívát. Hozzátette azt is, hogy a támadást várhatóan az orosz elit katonai egységek vezetik.

Ezt komolyan kell vennünk. Ezek hatékony, gépesített dandárok […]. Megerősítették őket a VDV-vel [orosz légi deszantosokkal], és tengerészgyalogos egységekkel is. Ezek nem csak egyszerű buszsofőrök vagy iskolai tanárok – mondta a lap forrása.

Zelenszkij: Oroszország bosszúhadjáratra készül

Volodimir Zelenszkij vasárnap esti videóbeszédében elmondta, hogy Oroszország bosszúhadjáratot tervez februárban, hogy kárpótolja magát a tavaly elszenvedett veszteségekért.

Az elnök szerint Oroszország fokozott nyomást gyakorol a frontvonal különböző területeire, valamint fokozza a nyomást az „információs szférában”.

Nincs más lehetőségünk, mint megvédeni magunkat és győzni – mondta Zelenszkij.

Az ukrán hírszerző szolgálatok értesülése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra utasította erőit, hogy márciusig foglalják el a kelet-ukrajnai Donbász egészét.

„Putyin azt a parancsot adta, hogy az orosz csapatok márciusig foglalják el a donyecki és a luhanszki területet” – mondta Andrij Csernyak, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője a The Telegraph szerint.

Az ukrajnai orosz erők február 24-én, az invázió egyéves évfordulóján újabb offenzívát terveznek indítani – figyelmeztetett az ukrán védelmi miniszter.

Már nőket is küldenek a húsdarálóba az ukránok

Növelte a frontvonalon harcoló női katonák számát az Ukrán Fegyveres Erők parancsnoksága, és bővítette a számukra nyilvántartott katonai szakterületek listáját is – számolt be Andrij Marocsko, a de facto Luhanszki Népköztársaság Népi Milíciájának nyugalmazott alezredese hétfőn a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek.



Ukrán női katona 2022. augusztus 15-én (fotó: Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images Hungary)

Nőtt a nők száma a fronton szolgáló ukrán egységekben. Mától azok a nők, akik szerződéses katonai szolgálatot szeretnének teljesíteni Ukrajna fegyveres alakulataiban, ugyanolyan eljáráson esnek át a szerződéses szolgálat felvételi eljárásakor, mint a férfiak. Az orvosi vizsgálat alatt különös figyelmet fordítanak a terhességre – mondta Marocsko a lap szerint.

