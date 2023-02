Smuél Elijáhu vezető izraeli rabbi a múlt hét pénteken megjelent ’Olám Kátán (Kis Világ-עולם קטן) című vallási hetilapban a törökországi és szíriai, már eddig is közel 35 ezer ember életét követelő földrengésről, illetve egykor a Közel-Kelet Svájcának nevezett, de mára elszegényedett Libanonról szólva így vélekedett:

Isten ítélkezik a körülöttünk élő összes nép felett, amelyek eddig többször is be akartak törni országunkba, és szerettek volna a tengerbe hajtani bennünket. Arról a Szíriáról van szó, amely több száz éven át bántalmazta a zsidó lakosait, például az ellenünk Damaszkuszban és másutt felhozott vérváddal. Szíria háromszor támadta meg Izraelt, hogy elpusztítsa, megölje és elpusztítsa népünket. Évekig lőtte a Golán-fennsík lábáinál élő mezőgazda zsidókat, kegyetlenkedett a fogságába esett izraeliekkel, rosszul bánt a foglyokkal, és felakasztotta Éli Kohént - Isten bosszulja meg vérét! (Éli Kohén, az egyiptomi Alexandriában született izraeli mesterkém, aki sikeresen beépült a legfelsőbb szíriai katonai és politikai vezetésbe. Lebukott, s 1965-ben Damaszkuszban fölakasztották – H. J.)

Libanon is drágán megfizet most, amiért onnan nőket és gyermekeket gyilkoló terrorista osztagok hatoltak be Izrael területére. Mi, C’fát városbeliek jól emlékszünk arra a Libanonból behatolt csoportra, amely meggyilkolt 22, a Má’álotban kiránduláson levő c’fáti iskolást. Libanon több ezer rakétát indított ránk a második libanoni háború idején. Most is több százezer rakétát irányoznak ránk, hogy majd válogatás nélkül lőjék a nőket és a gyermekeket. Nem kétséges az, hogy ez az ország, amely egykor a Közel-Kelet Svájca volt, mára maga a földi pokol. Az ilyesmi pedig nem véletlenül történik.

Törökország minden lehetséges fórumon rágalmazott bennünket. Isten kinyilatkoztatta nekünk, hogy súlyosan megtorolja ellenségeink ellenünk elkövetett vétkeit, s ezért csak körül kell néznünk, s megértjük azt, ami körülöttünk végbemegy.

Ha Isten ezt mondja: „Ezeket az átkokat pedig ellenségeidre és gyűlölőidre zúdítja az Úr, a te Istened, azokra, akik üldöztek téged.” (Mózes V. könyve, 7. vers), akkor meg kell értenünk, hogy ez (a földrengés – H. J.) a mi hasznunkra van.

Ha Isten ezt mondta: „Mind felfalják majd azokat, akik téged faltak, és fogságba jut minden ellenséged. Kifosztják azokat, akik téged kifosztottak, s minden kirablódat mások zsákmányává teszem” (Jeremiás 30,16), ebből megtudjuk, hogy minden, ami történik a világ megtisztítását és jobbá tételét szolgálja.