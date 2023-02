Külföld :: 2023. február 22. 06:52 ::

Az észak-koreai atomkísérletek miatt sugárszennyezetté vált talajvíz a környező országokra is veszélyes lehet

Észak-koreai, dél-koreai, japán és kínai lakosok tízezrei lehetnek kitéve annak a veszélynek, hogy Phenjan föld alatti nukleáris kísérletei következtében a talajvíz szennyezetté válik radioaktív anyagokkal - állítja jelentésében egy szöuli székhelyű emberi jogi csoport.

Az amerikai és a dél-koreai kormány szerint Észak-Korea titokban hat atomfegyver-kísérletet hajtott végre a hegyvidéki Észak-Hamgjong tartományban lévő Punggje-ri telephelyen 2006 és 2017 között. Az Átmeneti Időszaki Igazságszolgáltatási Munkacsoport (TJWG) nevű nonprofit szervezet tanulmánya alapján a talajvíz révén radioaktív anyag terjedhetett szét akár nyolc észak-koreai városig és megyéig a kísérleti telep környékén, ahol több mint egymillió ember él, és ahol a talajvizet napi rendszerességgel használják ivásra is. Egyebek között az Észak-Koreából kicsempészett mezőgazdasági és halászati termékek miatt Dél-Korea, Kína és Japán lakosságának egy része is veszélyben van. A 2014-ben megalakult csoport a munkába nukleáris és orvosi szakértőket, valamint észak-koreai szökevényeket bevonva, szabadon hozzáférhető hírszerzési, kormányzati és ENSZ-jelentéseket felhasználva írta meg a tanulmányt, amelynek elkészültét az amerikai kongresszus által finanszírozott Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért (NED) nonprofit vállalkozás is támogatta.

"Ez egy fontos jelentés annak igazolására, hogy az észak-koreai nukleáris kísérletek nem csak Észak-Korea, hanem a környező országok lakóinak az élethez és az egészséghez való jogát is veszélyeztetik" - jelentette ki Hubert Jong Hvan Li, a munkacsoport vezetője és a tanulmány társszerzője.

A dél-koreai élelmiszer-biztonsági hivatal 2015-ben a radioaktív céziumizotóp normális szintjének kilencszeresét mérte olyan importált süngombában, amelyet kínaiként adtak el Dél-Koreában, de valójában Észak-Koreából származott.

Emiatt Kína és Japán több ellenőrzést végzett a radioaktív sugárzásra vonatkozóan, és közölte Phenjannal, hogy aggasztja az észak-koreai nukleáris kísérletek miatti sugárveszély. A szennyezett élelmiszerekkel kapcsolatban azonban nem közöltek információt.

Számos külső szakértőt is aggasztanak azok a lehetséges egészségügyi kockázatok, amelyeket a sugárszennyezett talajvíz okoz, azonban az észak-koreai vezetés szerint nukleáris kísérleteik során nem szivárogtak ki káros anyagok. Ezt az állítást viszont nem támasztották alá semmivel - jegyezte meg a Reuters hírügynökség.

Az észak-koreai kormány 2018-ban külföldi újságírókat hívott az országba, hogy tanúi legyenek a Punggje-ri telephelyen lévő néhány alagút felszámolásának, de belépésük előtt elkobozták tőlük a sugárzásmérőiket - írta a hírügynökség.

A két ország egyesítésének ügyeivel foglalkozó szöuli minisztérium a rossz kétoldalú viszony akkori enyhülése miatt 2018-ban leállította az Észak-Koreából megszökő emberek tesztelését radioaktív sugárzásra. Viszont abból a negyven szökevényből, aki Punggje-ri falu környékéről származott, és 2017-ben, valamint 2018-ban tesztelték Dél-Koreában, kilencnél rendellenességet tapasztaltak. A minisztérium ennek ellenére azt közölte, hogy nem tudta a nukleáris telephely számlájára írni az illetők szervezetében lévő sugárszennyezést. A jelentés szerint 2006 óta abból az észak-koreai országrészből több mint 880 ember jutott el Dél-Koreába.

A dél-koreai jogvédő szervezet követeli a tesztelések folytatását és a sugárzásveszély nemzetközi felmérését Punggje-ri környékén.

Szöul és Washington nemrég arra figyelmeztetett, hogy az észak-koreai vezetés a hetedik atomfegyver-kísérletre készül.

(MTI)