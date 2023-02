Külföld :: 2023. február 24. 16:50 ::

Amerikai tengerészgyalogos: a frontvonalon négy óra az átlagos élettartam

Az ABC Newsnak nyilatkozott Troy Offenbecker volt amerikai tengerészgyalogos, aki jelenleg önkéntes katonaként harcol Ukrajnában.

A katona Bahmutból jelentkezett be, és azt mondta, hogy állandóan, a nap 24 órájában tüzérségi csapások érik őket, bár az utóbbi napokban valamelyest javult a helyzet, mivel az oroszoknál fogy a lőszer.

Szörnyű, ami itt történik, óriásiak a veszteségek. A frontvonalon a várható átlagos élettartam körülbelül négy óra lehet – mondta Troy Offenbecker.

A katona azt is elmondta, hogy az oroszok jelentős erőket, sok harckocsit vetnek be a város ellen, de a tél a szokásosnál melegebb volt, és ez valamelyest akadályozza őket a harckocsik bevetésében. Elmondása szerint a városban maradt még jó néhány civil család is, többnyire olyan családok, amelyek nagyon szegények, és nincs hova menniük.

(ABC - Index)