Kormányinfó: az Orbánék által megszavazott tizedik szankciós csomaggal egyidőben Európa sodródik a háborúba

A kormány szerdai ülésén a háború, a gazdaság és a gyermekvédelem kérdéseivel foglalkozott, ismertette szombati sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a tizedik uniós szankciós csomag elfogadásával egyidőben Európa sodródik a háború felé. A kormány álláspontja továbbra is az, hogy a magyar érdek még mindig az, hogy kimaradjunk a háborúból, fegyvereket pedig továbbra sem fogunk szállítani, ellenben tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetnek a felek között. Budapest továbbra is úgy látja, hogy a nemzetközi jogot Oroszország sértette meg, agressziót elkövetve. /Bővített hír./

A kormány mindent megtesz, hogy enyhítse a kárpátaljai magyarság szenvedését. Ezen kívül az ukrán népnek is folyamatosan számos formában segítséget nyújtunk, jelezte Gulyás Gergely. A kormány világos álláspontja, hogy ebben a háborúban csak vesztesek lesznek, az okozott pusztítás felfoghatatlan. Életeket menteni csak tűzszünettel és békével lehet, mondta Gulyás Gergely.

Mint mondta, ha a NATO tagállamai a konfliktus részeivé válnának, az egyet jelentene a harmadik világháború kitörésével.



A magyar gazdaság erejét mutatja a miniszter szerint, hogy a jelentős energiaár-emelkedés közepette ma 46 000 emberrel többen dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt, mondta Gulyás Gergely, aki ígéretet tett arra, hogy a rezsicsökkentett energiaárakat az átlagfogyasztás erejéig a kormány fenntartja. (Azt az átlagfogyasztást persze érdekesen számolják, a családbarát kormányunknak hála a család és a családi ház ilyenkor hátrány - a szerk.)

A kormány elkötelezett a 3,9%-os költségvetési hiánycél tartása mellett. Az érintett szektorokban működő vállalatoknak idén is be kell fizetniük az extraprofitadót, hangsúlyozta Gulyás.

Elbocsátották a "nem pedofilt" fedező tankerületi vezetőt

Ismét a figyelem középpontjába került a gyermekvédelem ügye, mondta a miniszter. Tűrhetetlennek nevezte, ha bárki, aki gyerekekkel foglalkozik, visszaél helyzetével, egyetlen hasonló eset sem maradhat következmények nélkül, hangoztatta. A tankerület vezetőjét elbocsátották, mert kapott jelentést a pedagógusasszisztenssel kapcsolatban, a tankerület mégis alkalmazta őt, ami felelőtlenség volt.

Tavaly már 261 olyan eset jutott a hatóságok tudomására, amikor kiskorúak sérelmére követtek el bántalmazást. Mint mondta, 1989 óta a legnagyobb egyetértés a gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban alakult ki a társadalomban, a gyermekvédelmi szabályokat pedig át kell tekinteni.

A belügyminiszter utasította a hatóságokat, hogy minden hasonló esetben gyors vizsgálatot folytassanak le. Mint mondta, egyetértenek Bagdy Emőke professzor emerita véleményével: ha valaki kiskorúval szemben ilyet követ el, az pedofil, cselekedetét pedig meg kell akadályozni.

Később arról is beszélt, ezzel kapcsolatos negatív külföldi visszhangok nem foglalkoztatják a kormányt, bár eddigi tapasztalatuk alapján e téren a józan ész uralkodik még Brüsszelben, és egyértelmű, hogy a pedofilokkal szemben minden lehetséges módon védelmezni kell a gyermekeket.

Jó lenne, ha Orbán kijevi zsidólátogatása megvalósulna

Újságírói kérdésekre válaszolva a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, ha az orvosi kamara egyes tagjai politizálni akarnak, lépjenek be a nekik szimpatikus pártba, de az nem fogadható el, hogy a kamarával is részleteiben egyeztetett rendszerrel szemben a partnerségi együttműködésből kiszólva politikai vitákat generálnak egyesek.

A miniszter nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a pápa áprilisban Magyarországra látogat. A Vatikánnal való kapcsolat kiváló, mondta, ráadásul a legfontosabb világpolitikai kérdésben a magyar és vatikáni álláspont áll legközelebb egymáshoz. Bízunk abban, hogy a Szentatya hangja elegendő lehet, ha a békefelhívásról van szó. A miniszter elmondta, a látogatás részleteit a Vatikán hozza majd nyilvánosságra, a várakozások szerint Ferenc pápa minden közjogi méltósággal találkozni fog.

A lehető legszigorúbb fellépésre van szükség, amikor szélsőbaloldali csoportok a múlt legsötétebb árnyait láttatják újra Budapesten, utalt az antifacsoportok közelmúltban tett erőszakos cselekményeire Gulyás Gergely.

Orbán Viktor esetleges kijevi látogatásával kapcsolatban azt mondta, jó lenne, hogy ha egy ilyen találkozó megvalósulna, annak témája lehetne a kárpátaljai magyar közösség helyzetének javítása is.

Gulyás Gergely kérdésre elmondta: a külügyminiszter pénteken nyilatkozott arról, hogy zajlik a technikai előkészítés Orbán Viktor ukrajnai útjával kapcsolatban. Szerinte a nemzetközi diplomáciában olyan találkozókat bonyolítunk le, amelyeknek van értelmük, és amelyekből mind a két ország profitálhat. A magyar kormány legfőbb kritikája az ukrán vezetéssel szemben az ukrán oktatási törvényt éri, ami a magyar nyelvű oktatást korlátozza. – Az a jó, ha a magyar határ távol van az orosztól, ezért támogattuk mindig a szuverén Ukrajnát – közölte Gulyás.

Gulyás Gergely nem erősítette meg, hogy létrejönne egy nemzeti építőanyag-kiskereskedelmi hálózat, akár a dohányboltok mintájára. Mint mondta, van erre vonatkozó előterjesztés, amit már tárgyalt is a kormány, de döntés egyelőre nem született.

Arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy a budapesti efebofil pedagógusasszisztens botránya utána PDSZ vezetője úgy reagált, a szakszervezet csak munkajogi kérdésekkel foglalkozik, és senki magánéletével nem, Gulyás Gergely úgy reagált, egy magára valamit is adó szakszervezet egy ilyen nyilatkozat után elüldözi a vezetőjét.

A Brüsszellel folytatott vitákkal kapcsolatban azt mondta, jelenleg az Európai Bizottság oldalán pattog a labda, de a bizottsági működést nem a közösségi jog, hanem a politika határozza meg.

Magyar-izraeli csúcs jöhet

Magyarország egy erős NATO-ban érdekel, hangsúlyozta Gulyás Gergely, ehhez pedig szükséges, hogy minél több erős ország csatlakozzon a szerződéshez, utalt a finn és svéd csatlakozási szándékra a miniszter. Mint mondta, mindkét országból érték hazánkat az elmúlt években igaztalan vádak, noha például Finnországban a sajtó sokszínűsége nem hasonlítható ahhoz, amit Magyarország biztosít. „Mindkét országtól azt várjuk, hogy több tiszteletet tanúsítsanak Magyarországgal szemben”, fogalmazott a miniszter.

A hvg azon kérdésére, hogy miért függvénye a svéd-finn NATO-csatlakozásnak, hogy politikai értelemben milyen nyilatkozatot tett a két ország, miközben az egy védelmi szövetség, Gulyás azt mondta:

„Azt szeretnénk tudni, hogy aki felé ilyen jogi vállalást teszünk, azok miért rágalmazták korábban Magyarországot” – mondta Gulyás, hangsúlyozva, hogy Magyarország is vállalja NATO-tagként, hogy támogatja, segíti adott esetben Svéd-, illetve Finnországot.

Gulyás Gergely a sajtótájékoztató során reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy megvalósulhat a legmagasabb szintű magyar-izraeli csúcstalálkozó, hozzátéve, a két miniszterelnök rendszeresen tárgyal telefonon és elismerően szólt, amiért Izrael is folyamatosan a tűzszünet és a béke pártján foglal állást az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Magyarország több mint kétmilliárd eurót fordított eddig határvédelemre, amellyel nemcsak hazánkat, hanem Európát is védjük. A bizottság elnökének minapi nyilatkozatát üdvözölte Gulyás Gergely, reményét fejezve ki, hogy többszöri kérés után az Európai Unió a magyar kiadások legalább egy részét hajlandó lesz utólag finanszírozni.

A miniszter azonban óvatos optimizmusának adott hangot ez ügyben.

Orvosi kezelést ajánlott a tót külügyérnek

A miniszter orvosi kezelést javasolt az ügyvezető szlovák kormány külügyekért felelős tagját, aki a közelmúltban élesen bírálta Orbán Viktort és hazánkat. Mint mondta, magyar példát is láttunk az elmúlt évtizedekben arra, amit most Szlovákia esetében is tapasztalunk, hogy sokpárti koalíciókba olykor bolondok is bekerülnek. Komolyan vehető tárgyalások a két ország között akkor lesznek, amikor Szlovákiának lesz felelős kormánya, mondta Gulyás Gergely.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az Európai Unió növekedési átlagánál egy százalékponttal nagyobb mértékben növekedett a magyar gazdaság tavaly az egész év viszonylatában. Ő maga titkon hasonlóra számít idén is, legalábbis arra, hogy az EU átlagánál nagyobb arányú gazdasági növekedést tudhatunk majd magunkénak 2023-ban is.

A kormánypártok által előterjesztett országgyűlési határozati javaslatot akár a baloldali pártok is támogathatják, ennek Gulyás elmondása szerint örülne is, ám emlékeztetett, a baloldali frakciók jellemzően inkább háborúpárti nyilatkozatokat tettek az elmúlt egy év folyamán.

A beruházási stop kiterjed a Fudanra is

A Nemzetközi Beruházási Bankban szeretne Magyarország többségi tulajdont szerezni? – kérdezte a hvg.hu. Gulyás azt mondta, hogy tudomása szerint a bank több NATO-tagállam által tulajdonolt bank volt, de ebből kiszálltak, ő nem tudja azt sem, megmenthető-e most.

Előző év végére ígérte a kormány, hogy a Fudan Egyetemmel foglalkozó hatástanulmányok majd rendelkezésre állnak, hogy ki lehessen majd írni egy népszavazást erről, mi a helyzet ezzel? Gulyás azt mondta, a beruházási stop kiterjed a Fudan Egyetemre, nincs tervezés és előrelépés.

Akkor indokol-e fenntartani a nem létező egyetemet fenntartó alapítványt? – kérdezték tőle, mire azt mondta, ez jó kérdés, meg kell vizsgálni.

