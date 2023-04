Külföld :: 2023. április 5. 15:29 ::

Adócsalással kapcsolatban indítanak vizsgálatot Olaf Scholz kancellárral szemben

A németországi jobbközép ellenzék parlamenti vizsgálatot indít Olaf Scholz kancellárral szemben, egy nagyobb adócsalási botránnyal kapcsolatban – írja a Politico nyomán a Mandiner.



Fotó: AP / Michael Sohn

A vizsgált ügy több mint öt évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor Scholz még Hamburg polgármestere volt. Az úgynevezett úgynevezett „Cum Ex" ügyben több mint 30 milliárd euróval rövidíthették meg a német államot, azzal, hogy egyes bankok, vállalatok és magánszemélyek olyan költségek után igényeltek adó-visszatérítést a hatóságoktól, amelyek valójában soha nem is voltak. A botrány már a 2021-es kampányidőszakban is előkerült, de nem befolyásolta Olaf Scholz megválasztását, akinek nem volt tisztázott, hogy volt-e szerepe az ügyben.

Azóta viszont újabb információk kerültek elő, amelyek megkérdőjelezhetik a kancellár ártatlanságát.

A hamburgi tartományi parlament azt tervezi, hogy tavasszal ismét beidézi Scholzot a botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság elé. Továbbá a CDU/CSU is vizsgálatot akar indítani országos szinten a Bundestagban.

„A húsvéti szünet utáni első héten parlamenti vizsgálóbizottság felállítását fogjuk indítványozni a Scholz-Warburg ügyben a Bundestagban" – közölte kedden Mathias Middelberg, a CDU frakcióvezető-helyettese.

Katja Mast, a szociáldemokraták frakcióvezetője szerint a CDU/CSU párttaktikai érdekből szeretne vizsgálatot indítani.

„Olyan állításokat hoznak fel, amelyeket már rég megcáfoltak" – mondta, hozzátéve, hogy a hamburgi bizottság minden kérdést tisztázott.